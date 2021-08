Roger Federer será juez del Gran Premio de UT, un concurso mundial de diseño de camisetas

deportivas que se realizará en 2022. La empresa patrocinadora del certamen es UNIQLO que,

además de fomentar la expresión de jóvenes artística, es uno de los principales sponsors de tenista suizo.

Según lo que anunció Roger a través de las redes sociales de la compañía japonesa, el lema de esta campaña está inspirada en la famosa tira cómica Peanuts cuyo principal protagonista es Snoopy y tiene el fin de conmemorar el centenario de nacimiento de su autor, el estadounidense Charles M. Schulz.

Schulz era un admirador del tenis y en sus obras habitualmente mostraba a Snoopy disfrutando de este deporte y en el video promocional del concurso Federer lleva una remera en su honor. “Voy a ser miembro de jurado y los diseños seleccionador aparecerán en las camisetas UNIQLO que se pondrán a la venta en las tiendas de todo el mundo. Espero que participen y se diviertan

haciéndolos, nos vemos pronto”, dijo Roger.

Los interesados en participar del concurso podrán hacerlo hasta el 31 de agosto de 2021 ingresando al sitio web de www.uniqlo.com. El ganador tendrá un premio económico de 20 mil U$S, el que se quede con el segundo puesto se llevará 10 U$S y el tercero una prenda de 5 mil U$S. También habrá múltiples premios en indumentaria por un valor de 1000 U$S. Además, los primeros dos ganadores obtendrán a una beca o un viaje a los Estados Unidos.