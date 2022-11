El seleccionado de básquetbol español masculino trepó este viernes al primer puesto del ranking FIBA en un hecho sin precedentes y relegó a Estados Unidos al segundo, mientras que el podio lo completa Australia y en el cuarto lugar apareció Argentina.



El conjunto dirigido por Sergio Scariolo se llevó dos victorias importantes en las ventanas FIBA y esto se le sumó al logro del Eurobasket para llegar a los 758.6 puntos en el ranking, mientras que Estados Unidos -perdió con Brasil y le ganó a Colombia en las Eliminatorias- se quedó en 757.5.



"No es propiamente un nuevo título y probablemente no pueda mantenerse durante demasiado tiempo, pero es algo tan único, prestigioso e histórico que me siento tremendamente orgulloso de todos los que, desde la U12 a la Absoluta, han contribuido a ello", expresó el DT de España en su Twitter.



El último seleccionado que desbancó a los estadounidenses fue Argentina entre los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y hasta el Mundial de Turquía 2010, en el que no pasó los cuartos de final. En ese entonces, el ranking se formaba en base a los puntos conseguidos en citas olímpicas y mundialistas, sin tener en cuenta el resto de los partidos.



Entre los 20 primeros hubo dos cambios, con Brasil subiendo al 13° puesto en lugar de Polonia e Irán al 20°, desbancando a Túnez de esa posición.