Sigue la racha positiva de Alejo Lingua en el ITF World Tennis que se está disputando en el Jockey Club de Rosario. El único representante local en el cuadro de singles, se metió en cuartos de final tras superar en segunda rueda a Luciano Doria (ARG), un jugador proveniente de la clasificación.

Lingua, 563° del ranking mundial, nació en Marcos Juárez, Córdoba, pero entrena con Luli Mancini desde pequeño en Rosario y en su duelo de segunda rueda derrotó a Doria en dos sets por 6-1 y 6-3. Por un lugar en semifinales se enfrentará este viernes a Leonardo Aboian (ARG) 797°.

“Estoy muy contento con toda la banda acá alentando, el de hoy también fue un partido duro, pero siento que jugué muy bien. Apenas comenzó el partido me mareé, supuestamente me faltaba un poco de azúcar, pero por suerte después me pude sentir un poco mejor. La verdad que estoy contento con la esta victoria”, expresó Lingua y agregó: “Con Aboian va a ser un partido durísimo, así que ahora a disfrutar un poco de este triunfo y después a preparar el partido para mañana”.

Los otros partidos de cuartos de final del ITF M25 que se disputarán el viernes a partir de las 11 de la mañana en el Jockey Club de Rosario son: Santiago Rodríguez Taverna (ARG) 221° y preclasificado número uno, se medirá ante Gonzalo Villanueva (ARG) 413°, en tanto que Daniel Burruchaga (ARG) hará lo propio ante Tomás Farjat (ARG) 695°, mientras que Franco Egea (ARG) 735° vs Eduardo Ribeiro