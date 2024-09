El piloto argentino Franco Colapinto hizo su estreno en la Fórmula 1 de la mejor manera, completando una gran primera carrera en el Gran Premio de Monza en la que ganó seis posiciones y terminó 12º tras haber largado 18º.

De esta forma, el pilarense, que es el primer argentino en 23 años en correr en la máxima categoría, se transformó también en el primer corredor del país en los últimos 45 años en poder completar sin abandono su carrera de presentación.

Además del furor en Argentina, su gran rendimiento le valió la felicitación de su equipo y de varios protagonistas del mundo Fórmula 1 como Fernando Alonso.

James Vowles, jefe del equipo Williams, se deshizo en elogios con Colapinto. Apenas terminó la carrera, le comunicó a través de la radio: “Esa fue una primera carrera fantástica. No cometiste ningún error, terminaste algunos segundos atrás de Alex (Albon, su compañero de equipo)”.

“Vamos a repetirlo el próximo fin de semana. Si tienes un buen ritmo en la clasificación y lo mantienes así, vas a estar cerca y vas a poder pelear”, culminó.

Colapinto, por su parte, escribió horas más tarde en su cuenta de Twitter: “Que día inolvidable…. Lo que disfrute mi primer carrera en f1 no les puedo explicar!! Mucho ritmo y trabajamos muy bien con el equipo. Hay q seguir trabajando.. pero no se dan una idea lo que me duele el cuerpo jajajs. Vamos por la prox”.

Precisamente, la próxima presentación del argentino en la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, el 15 de septiembre.