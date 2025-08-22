El Concejo Municipal aprobó, este jueves, el convenio entre la Municipalidad de Rosario, la Sociedad del Estado Municipal Hipódromo de Rosario y la Unión de Rugby de Rosario (URR), con el apoyo de la Unión Argentina de Rugby, para la cesión en comodato gratuito, para uso precario y transitorio de una fracción del predio del Hipódromo.

El contrato establece que la URR construirá y administrará un centro de alto rendimiento deportivo para el rugby, un gimnasio para la actividad, de 750 metros cuadrados, con vestuarios y sala de fisioterapia, una sala de reuniones y oficinas y un playón de césped sintético de 1.000 metros cuadrados.

Detalló las características de las obras que se realizarán en el predio el concejal Carlos Cardozo, del Pro, y también expusieron Julia Eva Irigoitia y Lisandro Cavatorta, del bloque Justicialista; Norma López, de Justicia Social; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, y Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario.

Se abstuvieron al momento de la votación las bancadas Iniciativa Popular, Justicia Social y Ciudad Futura.

Cabe recordar que el óvalo central del Hipódromo Independencia se convirtió en un espacio multideportivo, donde se construyeron canchas de hockey y de rugby de césped sintético. También se instalaron decenas de canchas de fútbol para 11, 7 y 5 jugadores, todas de césped sintético, y dos canchas de futsal con medidas reglamentarias. Esta obra se enmarcó en el proyecto de la Escuela Oficial de Entrenadores de César Luis Menotti, propiedad César Mario Menotti, hijo del ex entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978.

Asimismo, el Hipódromo será uno de los escenario de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025. En dicho predio se llevarán a cabo las pruebas de Tiro con arco, Rugby 7, Fútbol para ciegos y Béisbol 5. En el óvalo central, en la cancha de hockey sobre césped, estarán las pruebas de Tiro con arco; en la cancha de césped sintético de rugby se jugará el certamen masculino y femenino de Rugby 7; mientras que en el flamante sector de canchas de fútbol se llevarán a cabo el Béisbol 5 y Fútbol para ciegos.