La Serie B de Italia vivió un momento polémico este domingo en el marco de la victoria de Societa Sportiva Juve Stabia por 1 a 0 a Cesena. Es que el autor del único tanto fue Romano Floriani Mussolini, que es bisnieto del dictador Benito Mussolini. La situación incómoda se vivió tras la celebración de su gol.

El joven hizo un gesto con el dedo índice en la boca cerrada, como pidiendo silencio. Pero una de las cámaras apuntó a una de las tribunas, y mientras la voz del estadio mencionaba de manera repetida su nombre de pila, el público comenzó a gritar el apellido Mussolini mientras realizaba el saludo romano, que consiste en extender el brazo derecho de forma recta, con la palma de la mano hacia abajo, algo muy característico del fascismo.

“Mi bisabuelo Benito fue una figura muy importante para Italia, pero estamos en 2024 y el mundo ha cambiado. Siempre habrá algunos prejuicios, pero mi trabajo no tiene nada que ver y no me pesa “, contó entonces el joven jugador.

Y sumó: “Estoy a favor de los desafíos: si tengo que cerrar la boca a quienes tienen prejuicios sobre mi apellido, lo haré”. El defensor es el tercer hijo de Alessandra Mussolini, nieta del dictador y exdiputada del Parlamento Europeo por el partido Forza Italia, y Mauro Floriani.