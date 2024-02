En vísperas de una nueva edición de los Juegos Olímpicos, deportistas argentinos criticaron en redes sociales al presidente Javier Milei por el desfinanciamiento y el desinterés de la actual gestión con respecto al deporte nacional.

El primero en hablar al respecto fue el remero Ariel Suárez, quien incluso se reconoció como votante de Milei y celebró con alegría su triunfo en las elecciones presidenciales.

Desde principios de mes, el atleta, finalista olímpico y mundial y campeón panamericano, criticó duramente que desde Nación no se haya designado un subsecretario de Deportes, como así también que "no hay intención de gestión", que solo se habla de “SAD” y que los deportistas continúan "en pelotas", a meses del comienzo de París 2024.

“Comprendo que no hay plata Milei pero no entiendo y, siento, que es una falta de respeto a todo el deporte Nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir. Falta hasta el sub Secre en deportes. No todo es ‘SAD’ hay un deporte olímpico ahí afuera”, dijo Suárez el pasado viernes en su cuenta de X.

Un día antes, compartió la caricatura de un hombre a la deriva en una balsa en medio del mar, con el siguiente texto: "Así esta el estado del deporte nacional hoy sin conducción y a la deriva. No hay plata pero tampoco hay intención de gestión. Sólo les interesa la Sociedad Anónima en los clubes de fútbol y no el deporte olímpico. Muy triste todo".

Estas publicaciones fueron citadas por varios atletas, como el integrante de la selección olímpica de handball masculino Manuel Crivelli.

En su caso, interpeló directamente a Suárez y a aquellos deportistas que militaron al actual presidente y hoy se quejan del accionar (o la falta de él) de sus políticas: “Guste o no, el peronismo fue siempre quien más invirtió en deporte. En serio pensabas que Milei iba a hacer algo con el deporte que no sea recortar. Es una pena que muchos empiecen a saltar cuando los tocan y no cuando dejan a un pibe sin comedor o un viejo sin medicamento”.

En los comentarios de gente criticando la postura de Crivelli, el jugador respondió con frases como "el deporte viene empeorando desde que Macri paso el financiamiento del Enard al presupuesto y Alberto no mejoró nada" y "el Enard lo impulso CFK en 2009. Ni pan ni circo. Eso sirvió para que muchísimos deportistas puedan crecer gracias a que la sociedad aportaba ese 1% de la factura de celular. Sé que es difícil, pero tratemos de no repetir x repetir (‘20 años de pan y circo’)".

A principios de mes, Suárez también se había quejado por la renuncia del rosarino Ricardo Schlieper a la subsecretaría de Deportes de la Nación, asegurando que "se sigue manoseando al deporte nacional" y que no quiere "casta en el deporte", y días después protestó también los rumores de designación de Juan Garro al frente de Deporte: "Qué sabe de lo importante que es una beca, qué sabe del ENARD, qué sabe del deporte".