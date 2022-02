Hace un mes atrás, una investigación periodística daba cuenta de que Juan Martín del Potro tendría una deuda de unos 30 millones de dólares heredada de su padre - quien falleció el año pasado- debido a malas inversiones y negocios relacionados con el campo. La confirmación de que la economía del tandilense no estaba nada bien llegó con la noticia del embargo de lo ganado este martes en su presentación en el Argentina Open, después de dos años y medio de inactividad.

Daniel del Potro era veterinario y según lo que contó en enero pasado la periodista Débora D’Amato, panelista del programa A la Tarde por América TV, poco sabía del tema financiero, aunque fue siempre quien se encargó de las cuestiones económicas de su hijo. “Delpo jamás tuvo idea de los negocios que hacía su padre con su dinero. Alquiló 9 mil hectáreas y adquirió equipamiento con la idea de sembrar soja, pero como no tenía conocimiento, se terminó endeudando".

Tras la muerte de su papá, Juan Martín comenzó a hacerse cargo de sus cuentas y ahí habría descubierto irregularidades por alrededor de 30 millones de dólares, además de una gran cantidad de dinero que se debía a varios prestamistas.

Las especulaciones de la verdadera situación de Delpo tal vez hubiesen quedado en olvido, si no fuera porque este jueves salió a la luz que le habían embargado los 6 mil dólares que ganó por su participación en el cuadro del Argentina Open, torneo que había elegido para su “regreso/despedida” a las canchas después de 965 días sin actividad, debido a cuatro intervenciones en su rodilla derecha.

Por una orden del juez nacional en lo Comercial, Alberto Alemán, la empresa que organiza el ATP de Buenos Aires tuvo que abstenerse de pagarle a Juan Martín Del Potro el premio de 6.460 dólares que debía cobrar luego de su presentación ante Federico Delbonis en la primera ronda del certamen, así lo consigna el sitio Juez y Parte, especializado en noticias judiciales.

El embargo fue pedido por una empresa acreedora de su padre Daniel, quien falleció el 11 de enero de 2021, apenas el tandilense confirmó su actuación en el torneo que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. La suma a cubrir supera el millón de pesos, por lo que Delpo como codemandado deberá hacerse cargo, además afronta juicios anunciados por otras cuatro firmas.

Mientras todo esto sucede, el ATP 500 de Río de Janeiro confirmó que no contará con la presencia del ex número tres del mundo. “Juan Martin Del Potro lamentablemente no competirá en el Rio Open. Siempre fue un sueño tenerlo con nosotros y estuvimos muy cerca de lograrlo, le deseamos mucho éxito en el futuro. Las puertas de este torneo siempre estarán abiertas para él”.