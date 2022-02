El argentino Juan Martín Del Potro, quien volvía tras dos años y medio de inactividad, anunció este sábado que posiblemente se retire del tenis luego de los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro, ya que es "difícil lidiar con tanto dolor" como el que siente en la rodilla, pese a las operaciones que se realizó.

"Esta será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo mucho esfuerzo para seguir adelante, pero la rodilla me sigue haciendo vivir una pesadilla. Es el día de hoy que no lo logro, pero nunca imaginaba retirarme del tenis si no sea jugando y no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo", sentenció.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionado, Del Potro pidió dar la conferencia de prensa previo al inicio del cuadro principal del torneo, para "dar uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar".

"Me toca como rival Federico (Delbonis), un amigo. Juntos compartimos los días más lindos de nuestras vidas (consagración de la Copa Davis 2016) y posiblemente el martes sea otro día inolvidable en mi vida y que esté él me pone contento", afirmó.

El ganador del US Open 2009 comentó también que luego de lo que pase en Buenos Aires, participará en el de Río de Janeiro, ya que ahí vivió uno de sus más grandes alegrías, como fue la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

"Luego de esta semana Dios sabe qué será de mi futuro, y hoy debo elegir como una persona de 33 años que siente dolor en el día a día", explicó.

Del Potro reconoció que hablar de la lesión y de la decisión que tomó "necesitaba contarlo", dado que "lo tenía guardado desde hacía mucho tiempo, y para mí no es fácil entrar a la cancha".

Incluso, más allá del anuncio, puntualizó que seguirá consultando con otros médicos, que le digan alguna nueva opción como sucedió con colegas como el británico Andy Murray o el uruguayo Pablo Andújar.