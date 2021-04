El equipo argentino de la Billie Jean King Cup liderado por la rosarina Nadia Podoroska, número 45° del mundo, tendrá la difícil misión de recuperar su plaza en la elite mundial. Para ello tendrá que superar en los Play-Off al plantel de Kazajistán que ostenta a dos singlistas entre las top 30.

Las máximas representantes del tenis femenino nacional, capitaneadas por Mercedes Paz, tendrán un desafió de alto riesgo este viernes y sábado sobre el polvo de ladrillo del Córdoba Lawn Tenis Club. La serie se disputará al mejor de cinco puntos, con cuatro partidos de singles y uno de dobles, cada uno de ellos al mejor de tres sets.

Este viernes a partir de las 10:40 Podoroska será la primera en saltar a la cancha y se medirá ante la número dos kazaja: Yulia Putintseva (30°), a continuación se enfrentarán Lourdes Carlé (430°) vs. la singlista uno del país visitante: Yelena Rybakina (23°). Mientras que el sábado desde la 11 Podoroska jugará ante Rybakina, seguido lo hará Carlé vs. Putintseva y se espera que en el dobles el duelo sea Podoroska y Carlé vs. Anna Danilina y Yaroslava Shvédova.

“Me sentí muy bien esta semana entrenando con la chicas acá en la Argentina después de mucho tiempo, creo que va a ser una serie dura en los números se puede ver que Kazajistán es un equipo fuerte que tiene muy buenas jugadoras, pero bueno esta es nuestra superficie favorita. Las chicas están jugando bien y tenemos un plus de como sentimos la camiseta. Todos y todas sabemos que en las series de Billie Jean King Cup representando a la Argentina juegan otras emociones, así que vamos a apostar a eso”, dijo Podoroska en la previa de la competencia.

La serie ante las kazajas debía disputarse en febrero pasado en Buenos Aires, pero finalmente la Federación Internacional decidió reprogramar la fecha. En esta oportunidad se buscaron alternativas y la ciudad de Córdoba fue la seleccionada tras contar con el apoyo del presidente de la AAT, Agustín Calleri.