Uruguay y Colombia chocaron este miércoles por una de las semifinales de la Copa América 2024. El Bank of America Stadium fue el escenario donde la sensación cafetera de Néstor Lorenzo venció a la Celeste de Marcelo Bielsa y se consagró como finalista, lugar que no alcanzaba desde 2001.

Para el duelo decisivo no contará con Daniel Muñoz, quien se fue expulsado en el primer tiempo de la semifinal.

El primer y único gol de la noche llegó a los 38 minutos, luego de un córner pasado desde la derecha de James Rodríguez fue cabeceado de pique al primer palo por Jefferson Lerma, para sorprender al arquero Sergio Rochet.

A los 45 Daniel Muñoz se ganó la segunda amarilla vía VAR -aunque pedía roja directa-, por pegarle un codazo a Manuel Ugarte en una discusión general. Expulsado, los colombianos se veían más exigidos con uno menos en cancha.

Durante el segundo tiempo, ante el nuevo escenario, con un jugador menos y un gol arriba, Colombia se mantuvo en una postura más defensiva. Uruguay no logró entrar y las posibilidad es que tuvo de llegada, le faltó definición.

Argentina ya tiene rival y será la primera vez que los seleccionados se crucen en una final. Los colombianos intentarán alzar su segunda Copa América de la historia, después de la conseguida siendo anfitrión en 2001, mientras que Argentina podría ser el máximo ganador del certamen superando a Uruguay, ya que ambos están igualados en 15 títulos.

En la edición de 2020 de la Copa América se enfrentaron en una de las semifinales, aquel mítico partido que dejó la frase histórica del Dibu “mirá que te como”. Este domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami hay partido que promete épica. Un día antes en el mismo horario, los uruguayos enfrentarán a Canadá en el partido por el tercer puesto.

Resumen

Colombia: (12) Camilo Vargas, (21) Daniel Muñoz, (23) Dávinson Sánchez, (2) Carlos Cuesta, (17) Johan Mojica, (6) Richard Rios, (16) Jefferson Lerma, (11) Jhon Arias, (10) James Rodrí­guez, (7) Luis Díaz, (24) Jhon Córdoba. Entrenador: Néstor Lorenzo

Uruguay: (1) Sergio Rochet, (3) Sebastián Cáceres, (2) José María Giménez, (16) Mathí­as Olivera, (15) Federico Valverde, (5) Manuel Ugarte, (7) Nicolás De La Cruz, (6) Rodrigo Bentancur, (11) Facundo Pellistri, (19) Darwin Núñez, (20) Entrenador: Maximiliano Araujo.

Estadio: Bank of América (Charlotte). Arbitro: César Ramos (México).

Gol: 39m Lerma (C).

Cambios: 34m G. Varela por Bentancur (U), 46m De Arrascaeta por M. Olivera y C. Olivera por Pellistri (U), S. Arias por J. Arias (C), 61m Uribe por R. Ríos y Castaño por J. Rodríguez (C), 67m L. Suárez por G. Varela (U), 75m Y. Mina por J. Córdoba (C), 86m Sinisterra por L. Díaz (C), 90m Canobbio por De La Cruz (U).

Incidencias: 45m expulsado D. Muñoz (C).