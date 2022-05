Cuando la puja por la cima del tenis comenzaba a tener nuevos protagonistas, tras las intermitencias y el descenso lento del Big Three y todo parecía que por algunos años las rivalidades a seguir iban a tener que ver con una nueva generación que venía a dominar el mundo encabezada por Medvedev, Zverev o Tsitsipas, de repente irrumpió en el circuito el hijo putativo, Carlitos Alcaraz y desestabilizó el establishment.

Jugador de que si bien se venía teniendo referencia de su estilo de juego, buenas actuaciones y ocupaba el lugar de “gran proyección” ninguno se imaginó que en un par de semanas les iba a arrebatar a todos el sueño de ser el amo del tenis.

¿Pero quién es Carlitos y de dónde salió?

Es la pregunta se hacen asombrados los que están descubriendo a este joven que al parecer hace magia con la raqueta y que afirma con total desparpajo que seguirá escalando hasta el cielo y que pronto será el nuevo número uno del mundo. Y como dice el refrán que para muestra solo hace falta un botón, este incipiente jugador de apenas 19 años -recién cumplidos- en lo que va de la temporada se quedó con cuatro títulos de ATP, entre ellos dos Masters 1000: Miami y Madrid, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia de ambos torneos. Sus actuaciones en este 2022 lo llevaron con escala directa al top ten, esta semana su nombre apareció en el puesto número seis del ranking internacional.

La nueva estrella del tenis, que la semana pasada en un mismo torneo barrió a Nadal, Djokovic y Zverev, nació en El Palmar, Murcia, España. Sus padres son Carlos y Virginia, y sus tres hermanos, Álvaro, Sergio y Jaime. Carlitos viene de una generación de tenistas, su abuelo lo practicaba y su papá también llegó a ser profesional. Se podría decir que el tenis está en su ADN y por no fallar con el mandato, desde muy pequeño tuvo la raqueta entre sus manos. A los 14 años sobresalía con su versátil estilo, por lo que la familia decidió apoyarlo en lo suyo y desde entonces entrena con Juan Carlos Ferrer, el ex número uno del mundo.

Pero qué opina Toni Nadal

El primero en echarle el vistazo fue el tío Toni, no podía fallar y tras la victoria de Carlitos en el Masters de Miami, hace unos meses escribió una nota de opinión en el diario El País en la que anticipó las virtudes de la actual estrella del deporte blanco. "He tenido la oportunidad de ver algunos de sus encuentros en estos últimos torneos y debo decir que su juego me ha dejado impresionado. Se ha convertido en un jugador completo y muy difícil de desbordar. A su alta capacidad técnica le une una condición física extraordinaria. Tiene un juego rápido y potente difícilmente superable. Combina golpes demoledores con sutiles dejadas y posee el desparpajo necesario para atreverse a ejecutar los golpes más difíciles en los momentos más complicados”, expresó Toni Nadal y agregó; “Hemos podido comprobar su alto grado de madurez, su afán de lucha y la fortaleza mental que atesora para enfrentarse a situaciones realmente complicadas".