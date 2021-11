El arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) logró este domingo el bicampeonato del Súper TC 2000, la segunda categoría en importancia del automovilismo argentino, al finalizar tercero en la última fecha celebrada en Buenos Aires, bajo una intensa lluvia que le dio un marco dramático.

A Canapino le bastó con llegar al último lugar del podio, por detrás del mendocino Julián Santero y el tandilense Leonel Pernía, a quien no le alcanzó para llegar al título.

"Gracias a mi viejo, a Chevrolet, al Pro Racing por haberlo contratado. Si no se sufre no vale. Me había quedado sin ingeniero, le agradezco a Guillermo Cruzzetti. La adrenalina que sentí hoy nunca la sentí en mi vida. Incluso superior a la definición del TC en 2017", señaló el bicampeón.

Y agregó: "Quería ganar. Julián Santero arriesgó mucho, quería agarrar la punta. Cuando cayeron las gotas de agua, tenía que cuidarme. Estoy muy feliz, también quiero acordarme de Arrecifes que siempre está presente".

El "Gran Premio Canestrari" del Súper TC2000 en el autódromo porteño tuvo una definición apasionante e incluyó un toque entre los dos contendientes en el inicio de la carrera, cuando Canapino y Pernía perdieron lugares tras un roce.

El "Titán" quedó tercero y el "Tanito" sexto por detrás de Llaver, por lo que tuvo que recurrir al "Push to Pass" en plena recta para sobrepasarlo y llegar al cuarto puesto.

A 8 minutos para el cierre, Pernía doblegó a Fineschi y avanzó al tercer lugar, mientras que un giro después, el "Tanito" superó en una ajustada maniobra a Canapino y era el flamante segundo.

Pero la victoria para Santero no se complicó y tampoco el tercer puesto para Canapino, que volvió a tener una emotiva celebración llorando sobre su automóvil y en recuerdo de su padre, quien falleció esta temporada por coronavirus.