Diego Forlán, el exfutbolista uruguayo, debutará en el tenis profesional en el Challenger de Montevideo, en donde hará pareja con el argentino Federico Coria en la modalidad de dobles.

Su primer enfrentamiento será este miércoles 13 contra los bolivianos Boris Arias y Federico Zeballos, quienes, con amplia experiencia en dobles, se sitúan en el puesto 110 del ranking ATP y anteriormente estuvieron en el top 100.

Arias, de 31 años, comenzó su carrera en 2009 y ha sumado 31 victorias en competiciones individuales. Zeballos, de 36 años, alcanzó el puesto 440 en singles y ha conseguido importantes victorias en Challengers.

Como dupla, Arias y Zeballos consolidaron su asociación en 2022 y este año han logrado finales en torneos Challenger y llegaron a las semifinales en el ATP 250 de Córdoba.

"Me preparo de la mejor manera posible, pero tengo claro que no estoy al nivel de los jugadores profesionales. Hay una diferencia de edad importante, aunque físicamente me sienta bien, y es otro deporte", había declarado Forlán hace unos días sobre su preparación y de por qué no quiso ir como singlista.

"Pero en dobles uno espera la ayuda del compañero, mientras que uno va a tratar de estar lo más activo posible para pasarla bien y disfrutarla", expresó el ex Independiente, Manchester United, Atlético de Madrid, entre otros clubes.

Y agregó: "La verdad que hay un nivel muy alto, yo juego en la categoría +45 con chicos que sumaron puntos ATP o son profesores de tenis. Hoy física y técnicamente hay muy buenos jugadores. Mi idea es seguir jugando ahí aunque a veces se hace difícil con los viajes y la familia".