Evelin Nazarena Bermúdez tiene 25 años, es de Villa Gobernador Gálvez y la conocen como La Princesita, pero no por cantar cumbia. Ese es su nombre en el ring y para muchos y muchas es de temer: desde 2018 la joven defiende el título de peso mosca junior femenino de la Federación Internacional de Boxeo. Y a fines de marzo de este año obtuvo, knockout mediante en el Luna Park, la faja de la Organización Mundial de Boxeo, que estaba vacante.

"No podía creer que iba a pelear en el Luna Park. No lo conocía y fue hermoso", sostuvo Bermúdez en diálogo con Sí98.9. La boxeadora no habló de sus triunfos. Prefirió contar que para entrar a cada pelea elige canciones de Rata Blanca - La Espada o Ángel, especificó - y que viene de una familia de boxeadores: su hermano Gustavo fue campeón latino, y sus hermanas Daniela y Roxana también practican el deporte. También dijo que lo único que hace es entrenar. A veces a full, cuando está cerca de una pelea, a veces simplemente entrenar. Cuando no lo hace, pasa el tiempo en su casa.

La Princesita boxea desde muy chica y su familia nunca lo vio como algo extraño. El gimnasio, a cargo de su papá, funcionaba en su casa y desde los siete años ella tuvo acceso al mundo del boxeo. Primero fue un juego, después le empezó a gustar seriamente. A fines de marzo de este año logró el doble campeonato del mundo en el Luna Park. Evelin ganó sus últimas tres peleas por knockout, al que definió como "un accidente". "Así como ganas, podes perder", remarcó, a la vez que aseguró que nunca la nockearon. "Gracias a Dios", subrayó.

La joven santafesina también celebró que sean cada vez más mujeres las que practican boxeo y compiten de manera profesional en el país y el mundo. "Hay muchas mujeres boxeando y son muy buenas, están muy bien entrenadas. Las mujeres son más responsables, creo que lo toman más seriamente y por eso llegan muy bien entrenadas a un deporte duro", remarcó.

La entrevista completa: