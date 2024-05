El acto de Javier Milei en el Luna Park para presentar su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” contó con la presencia de la ex vedette Amalia "Yuyito" González como invitada especial sentada en la primera fila, luego de que meses atrás se rumoreara un romance con el mandatario.

La presencia de "Yuyito" no dejó a nadie indiferente, ubicada en un lugar de privilegio a pocos metros del escenario. Sobre todo porque meses atrás, cuando Milei todavía estaba en pareja con Fátima Florez, se hablara brevemente en la prensa "del corazón" sobre un posible romance del jefe de Estado con la ex de Guillermo Coppola.

Durante una entrevista con Carmen Barbieri en "Mañanísima", la ex vedette explicó el motivo de su presencia en la presentación del libro de Milei.

"Yo soy periodista, ¿por qué no podría estar ahí? Me ocupé de mover contactos para conseguir la entrevista (que realizó en su programa el año pasado) y también para ir", comenzó a explicar la conductora, que durante una charla coqueteó con el mandatario.

"Era un evento privado, fui por el libro. Yo escribí un libro que no terminé todavía, el tema de la economía me gusta", afirmó González, quien confirmó que ingresó al camarín en el que se encontraba el Presidente: "Llegué por contactos, era un ambiente muy ameno. Como entro al Luna con Sandra Pettovello, me llevan, pero yo no tenía idea que era el camarín y que estaba Milei adentro. Ahí estaba Karina, la conocí".

Sobre el mandatario, “Yuyito” volvió a insistir en el que le parece un lindo hombre, aunque no confirmó que exista un romance entre ellos: "Me parece un hombre lindo, es muy inteligente. Era muy técnico todo, estaba lleno de estudiantes de economía. No quedamos en vernos ni nada, me sentí cuidada".

Más tarde, en diálogo con TN, la conductora reveló que dentro del camarín rezaron: “Que Dios nos guarde, nos cuide y salga todo bien”. Mientras que al programa de “Pan y Circo”, de Jonatan Viale en Radio Rivadavia le manifestó que entró al Luna Park con la Ministra de Capital Humano gracias al contacto que le quedó por haber invitado a Milei a su programa.

“Yo estoy solterísima”, manifestó la ex vedette, quien volvió a remarcar que le parece “fachero” e “inteligente”. Además, aseguró que tiene grandes expectativas por como le puede ir al país.