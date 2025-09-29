En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, firmó un convenio con la aerolínea World2Fly, del grupo Iberostar, para concretar por primera vez la conexión directa entre Rosario y Madrid.

Tras el encuentro, Puccini destacó que se trata de “una oportunidad histórica para el Aeropuerto Internacional de Rosario, ya que es la primera vez que se da una conexión directa sin escalas. Estamos hablando de la tercera ciudad argentina que conecta directamente con Europa”.

De manera oficial se confirmó que, a partir del 1 de octubre de 2026, comenzará a funcionar esta ruta histórica, con dos frecuencias semanales, pero la venta de pasajes se habilitará el 1 de diciembre de este año, con 432 asientos disponibles en cada vuelo.

Renovación y reacondicionamiento de la pista

Por otra parte, los trabajos de remodelación de la pista rosarina avanza con múltiples frentes de obra desde el 20 de septiembre. Se removieron 1.500 m³ de suelo para ampliar el viraje en cabecera, se ejecutaron 800 metros lineales de zanjeo para drenajes y 500 metros de cunetas laterales para mejorar el sistema de desagües.

Además, se demolieron 3.375 m² de losas de pista y se hormigonaron 945 m² de superficie nueva. También se realizó el aserrado de 1.200 metros lineales para cañeros de balizamiento y se colocaron 60 metros en el eje de pista.

En paralelo, se retiraron 150 balizas de borde de pista y rodaje, junto con 30 luces de umbral y fin de pista. Se efectuaron cateos sobre cañeros existentes en rodaje Alfa y cabecera 02, y se definieron las posiciones de los nuevos shelters técnicos que alojarán los sistemas de control y energía