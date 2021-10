Con solo levantar la cabeza y poner la mirada para el lado de la costa central se podía observar una enorme y densa columna negra de humo que se levan taba en altura e inclinaba p ara el sur. Incluso desde los ingresos oestes a la ciudad, por ejemplo la autopista Rosario-Córdoba se alertaba la lamentable imagen que hizo recordar a 2020 cuando durante meses fue una postal habitual.

Pero no sólo es visual el tema, sino ambiental porque el foco de incendio es en la isla, y porque el olor a humo en la ciudad es in aguantable. El viento sopló del este durante la noche e invadió el centro y el sur rosarino. Esa condición se repetirá el viernes y también el sábado. Encima el fin de semana no habrá lluvias que apaguen el foco.

El foco detectado está ubicado a unos 20 km al este. Según Gonzalo Ratner, director de Defensa Civil,, habrá afectación sobre la ciudad de Rosario porque la promesa de viento del este se mantiene. "Las posibilidades de afectación se mantendrá entre este viernes y el sábado", afirmó.

Casualmente l os incendios vuelven justo cuando se anunció la puesta en funcionamiento de la Torre de Detección Temprana como medida preventiva para evitar este tipo de foco ígneos en el delta del Paraná que tantos problemas trajeron en 2020.