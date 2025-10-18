El incremento exponencial de las tasas de interés y el estancamiento del salario provocaron que la morosidad en las familias subiera por décimo mes consecutivo en agosto y alcanzara un 6,6% del total de créditos, lo cual representó un nuevo récord.

Según el último informe del Banco Central (BCRA), el ratio de irregularidad de los préstamos de las familias avanzó 0,9 puntos porcentuales (p. p.) respecto de julio y tocó su máximo desde que la autoridad monetaria comenzó los registros, en 2010.

La autoridad monetaria no actualizó todavía el anexo con la información de la dinámica de cada línea de crédito. La tendencia de los meses previos venía mostrando que los principales aumentos de morosidad se estaban observando en los préstamos personales y en el financiamiento con tarjetas de crédito.

En el caso de las empresas, la irregularidad fue del 1,4%, lo cual implicó una suba mensual de 0,2 p. p. En este caso se trató de la cifra más alta desde inicios de 2024. Sumando familias y empresas, el porcentaje fue del 3,7%, 0,5 p. p. por encima del dato de julio.