Un camión jaula que transportaba cerdos volcó este lunes al mediodía en el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7, cerca de la localidad de Ingeniero Silveyra, en el partido bonaerense de Chacabuco. El vehículo quedó destruido y los animales se dispersaron por el lugar, generando una escena de caos y confusión.

El conductor del camión sufrió lesiones leves y fue atendido por personal policial y una ambulancia del SAME. Según fuentes oficiales, el vuelco se produjo cuando el rodado mordió la banquina y perdió el control, terminando a unos 15 metros de la ruta.

A los pocos minutos, comenzaron a llegar automovilistas y vecinos de la zona. Testigos relataron que muchas personas se acercaron para llevarse los animales, algunos todavía con vida, otros ya muertos. Lo que empezó como un intento de rescate derivó en una situación incontrolable, con motos, bicicletas y peatones entrando al predio del accidente.

La Policía Comunal y agentes de tránsito intentaron intervenir para ordenar la escena, pero la cantidad de personas presentes dificultó cualquier operativo. Los efectivos priorizaron evitar nuevos siniestros, ya que el movimiento de vehículos detenidos sobre la ruta generaba un alto riesgo.

Las imágenes registradas por testigos se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando a decenas de personas cargando cerdos en autos particulares y carretillas, mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona.