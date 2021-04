Con al idea de evitar un nuevo confinamiento rígido para no frenar la actividad económica, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que "el lugar en el que se está generando contagios es en el ámbito social" y "no en fábricas o en aulas ", donde las actividades "se rigen con protocolos".

En diálogo con la radio AM530 sostuvo: "Creemos que empezamos la segunda ola, con un aumento sostenido de casos, lo que genera preocupación". Luego agregó que se han reunido con expertos con la idea de lograr "atrasar lo más posible la segunda ola o achatar lo más posible la curva".

En ese momento es que la funcionaria dijo que "las actividades con protocolo no son fuentes de contagios sino las reuniones sociales en lugares cerrados", donde se relajan los cuidados.

"No es en una fábrica, no es en un aula tampoco, donde se dan los contagios. Nosotros sabemos que las actividades productivas con protocolos no son fuentes de contagios. Es en los momentos de descanso, cuando bajan los cuidados".