En el marco del feriado por un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, que se conmemora cada 17 de agosto, este viernes fue decretado por el gobierno nacional como jornada no laborable con fines turísticos, lo que significa un funcionamiento dispar en la ciudad con respecto a actividades y servicios: no hay clases, ni bancos ni administración pública, pero el comercio trabaja normalmente en vísperas del Día de las infancias.

Servicios municipales

Salud Pública

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña. Por su parte, el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecen cerrados. Los turnos serán reprogramados.

Otros

Los centros municipales de Distrito no atienden al público. Los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionan con normalidad. Los cementerios La Piedad y El Salvador están abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizan inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Transporte

Los cuadros horarios del TUP son acordes a día medio festivo para este viernes. En lo que respecta a sábado y domingo, funcionarán con el esquema habitual de todos los fines de semana (medio festivo y festivo respectivamente). El cronograma de taxis y remises se desarrolla con normalidad y el Centro de Atención al Usuario y Unidad de Gestión SUBE abre en la Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) de 8 a 19:30.

Los espacios destinados a carriles exclusivos en la ciudad no están funcionando este viernes en tanto que sí lo hace el correspondiente a Metrobus en la zona norte. Además, el sistema de bicicletas públicas funciona normalmente para usuarios y estará disponible todos los días durante las 24 horas.

Mercado del Patio

El Mercado del Patio abrirá sus puerta con normalidad en sus horarios habituales: de 9 a 21 los locales comerciales, y hasta las 24 los locales gastronómicos.

Calle San Luis

El Centro Comercial de calle San Luis lanza este viernes una “Gran Barata” para incentivar las ventas en la previa del Día de la Infancias. “Todos los comercios abrirán sus puertas esperando una gran afluencia de visitantes y familias de toda la ciudad y la región”, indicaron desde la asociación de comerciantes.

Las jugueterías adheridas al acuerdo Santa Fe ofrecerán importantes descuentos y pagos en cuotas para que ningún chico se quede sin su regalo.

“Los locales de indumentaria sorprenderán con liquidaciones de invierno y preventas exclusivas de la temporada primavera-verano, mientras que todos los rubros que integran el centro comercial se sumarán con descuentos irresistibles y precios imposibles de repetir”, señalaron.

Estacionamiento liberado

La Municipalidad dispuso para este viernes el estacionamiento libre gratuito en la zona delimitada por Bv. Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. La medida, que deja sin efecto el estacionamiento medido en ese sector durante toda la jornada, busca propiciar la llegada de vehículos al centro e incentivar las compras y paseos para esta celebración.