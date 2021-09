María Eugenia Vidal dio una respuesta que rozó lo clasista y lo estigmatizante para objetar el consumo de marihuana en los sectores más humildes de la sociedad. "Una cosa es fumarse un porro en Palermo y otra en una villa rodeada de narcos", afirmó.

La primera candidata a diputada de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, afirmó al ser consultada por la legalización de la marihuana que existen "dos realidades distintas" en el consumo. "Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, relajado con amigos o en pareja. Y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zavaleta o en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro ", dijo en una entrevista a l sitio Filo.news.

Según la visión de la ex gobernadora, "para esos pibes (los chicos de las villas) la marihuana no es un consumo ocasional, de recreo y plenamente elegido, es parte del inicio de un camino mucho más jodido y más duro, donde tienen muchas menos oportunidades de elegir ". Sin embargo, lo que siempre se sostiene es que las adicciones en todo caso son transversales y no diferencia estratos sociales.