Tras el reclamo de las familias de los chicos de 6to grado de unas 130 escuelas de la ciudad por los precios desmedidos de los viajes de egresados a Carlos Paz, la Secretaría de Comercio Interior de la provincia llevó adelante dos audiencias entre representantes de cinco empresas de turismo estudiantil y los afectados, quienes hicieron un balance “positivo”.

Es que en la reunión de este martes se llegó a un acuerdo para diversificar la oferta, con el ofrecimiento de paquetes hacia destinos alternativos cuyos precios comienzan desde los 143 mil pesos.

“Estamos conformes porque sentimos que se movió algo que estaba instaurado y parecía imposible. Es un balance positivo porque pudimos desnaturalizar este mercado abusivo. Esto estaba dejando muchas familias afuera y otras que estaban haciendo un gran esfuerzo por mes para no quedar afuera”, contó en Si989 Melisa Herrero, integrante del grupo de padres y madres que llevan adelante el reclamo.

“Los vendedores empezaron a venir en marzo a las puertas de las escuelas con precios desorbitantes y nos negamos rotundamente a pagar 350 mil pesos por cuatro noches y cinco días a Carlos Paz, nos parecía una locura. Algunas familias incluso iban a tener que sacar prestamos para financiarlo. En caso de aceptar teníamos que pagar una cuota de 18 mil pesos para que los chicos vayan recién en octubre o noviembre del año que viene”, subrayó.

“El Estado escuchó nuestros reclamos y se elaboraron propuestas alternativas. Hoy hay viajes que cuestan desde 143 mil pesos en adelante de contado efectivo, con menos noches y otros destinos, como Concordia y San Pedro y, a diferencia del mes pasado, hoy podemos elegir. No queríamos que la de Carlos Paz fuera la única oferta que llegue a las escuelas”, sumó Herrera.

Y agregó: “Hicimos hincapié en que se quiten todas aquellas actividades que no hacen a la esencia del viaje. Un chico de 12 años no necesita tantas cosas para pasarla bien. Las empresas los sobrecargan de actividades para ganar más, una tarde libre para descansar viene bien”.

Asimismo, explicó que desde las oficinas de Defensa del Consumidor se va a ofrecer asesoramiento a aquellos grupos que quieran organizar viajes de manera particular. De las audiencias participaron las empresas Auckland, Rostrip, Ragvi, Edu Viajes y Flecha Bus. En tanto, aquellas que fueron citadas y no se presentaron serán sancionadas.