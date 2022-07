Desde hace más de un mes, vecinos de Barrio Gráfico no cuentan con el servicio básico de agua potable. El problema comenzó tras la rotura de un caño maestro en calle Urquiza que fue dañado por obreros que intentaban llevar gas natural para los barrios privados de Funes. Este canal acuífero surte del servicio a toda esa zona, cercana al Mercado de Concentración, donde viven más de 400 familias.

El lunes los vecinos cortaron la intersección de Wilde y Urquiza con el fin de visibilizar la complicada situación que padecen en su vida diaria, al no poder realizar tareas básicas como cocinar y bañarse. Lucila, una de las vecinas, admitió a Rosarioplus.com que la zona siempre tuvo baja presión, con momentos críticos durante los veranos, pero ahora tras este inconveniente aseguró que “ya no sale más agua”, ni siquiera en la madrugada cuando baja considerablemente el consumo.

“Quienes hicieron esto fueron de una empresa privada, tercerizada por Litoral Gas contratada para llevar gas a los barrios privados de Funes, en esas obras rompieron un caño fundamental de agua, desde ese momento no sale ni una gota de agua”, remarcó la vecina.

En cuanto al reclamo se hizo tanto en el Enress como en Aguas Santafesinas. Desde el Enress enviaron una cuadrilla para medir la presión, obviamente el cotejo reflejó el gravísimo problema que tienen estos vecinos y su único beneficio fue que las boletas próximas vengan con saldo 0. Desde Aguas esperan la reparación y que la empresa estatal tenga el presupuesto para hacerlo, indicó Lucila.

“Llamamos por teléfono a Aguas, nos atienden muy bien, nos dicen que no van a venir, pero no vienen. Cuando cruzamos una cuadrilla les decimos, pero hasta ahora no vinieron a repáralo. Me llama la atención que no nos escuchen y tenemos temor con lo que pueda pasar en verano ya que somos una zona de baja presión”.

La respuesta de Aguas Santafesinas sobre la reparacion

Guillermo Lanfranco , vocero de la empresa de aguas informó a este medio que durante la mañana de este martes, personal de reparaciones estuvo en la zona, donde se constató la rotura de una cañería distribuidora de agua potable, ubicada sobre calle Camino de las Carretas al 8500, como roturas en conexiones domiciliarias de la zona.

"La empresa hizo las reparaciones correspondientes, por lo cual el servicio deberá regresar en los próximas horas de acuerdo al nivel de caudal. Esta noche deberían estar cargados los tanques y de esta forma superado el inconveniente”, completó el vocero.