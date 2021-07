Dudas, indefiniciones y expectativas se sumaron por la vacunación en menores de 18 años, el grupo etario que falta inocular. Hay dos cuestiones que atrasan el proceso: no hay vacunas habilitadas para ese grupo, y tampoco está definido si serán inoculados los menores sin comorbilidades.

“Vamos a ser claros para bajar la ansiedad de los padres. Hoy no hay ninguna vacuna habilitada para el grupo de 12 a 17 años. Por lo tanto, si bien el registro admite que se anoten todos, incluso menores, no queremos generar falsas expectativas dado que hoy no hay vacunas aprobadas para menores”, expresó en Sí 98.9, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano.

A continuación pidió que esperen para anotarse los jóvenes de 12 a 17 años porque primero les tocará a los que tengan comorbilidades y no aseguró que entren en la campaña, por lo menos en lo inmediato, los jóvenes sin patologías.

“Se generó expectativas de que se van a vacunar a todos los niños, incluso los que no tengan comorbilidades, los niños sanos. No es así. Por ahora la prioridad está en segundas dosis, terminar con los jóvenes esperar la aprobación y avanzar ahí en menores con comorbilidades. Vamos a ver qué recomendación hay con esta vacuna si se pueden vacunar a los menores sin comorbilidades”.

La vacuna Moderna, donada por los Estados Unidos, podría llenar ese casillero pero se está esperando el visto bueno de la Administración de Medicamentos de Estados Unidos para su utilización. “De la mano de la aprobación ahí sí avanzará. Probablemente el martes que viene haya novedades con las Moderna”, finalizó.