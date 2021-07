El próximo fin de semana arranca las vacaciones de invierno y los rosarinos ya comenzaron a reservar sus pasajes en la Terminal de Ómnibus "Mariano Moreno" para descansar de la rutina en otro destino.

Aunque la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, había recomendado hacer "un turismo de cercanía, dentro de la provincia", desde el establecimiento ubicado en Cafferata al 700 estiman que los lugares elegidos por los pasajeros están en otra geografía.

"Las expectativas son muchas, como cada vez que viene un fin de semana largo o vacaciones. Se ve un poco más de movimiento", afirmó Héctor Peiró, director de la Terminal de Ómnibus "Mariano Moreno", en diálogo con el móvil de Sí 98.9.

Respecto a la sugerencia de la funcionaria provincial, el directivo dijo: "La opción del turismo depende de lo que uno busque, pero estamos acostumbrados a que los destinos son los que ya conocemos, en otras provincias como Córdoba y Mendoza. Tenemos para ofrecer Santa Fe, pero la gente busca otro destino".

Sobre el tema, este lunes, Martorano había manifestado: "Creo que es conveniente un turismo de cercanía, dentro de la provincia. No hay que ir a buscar el virus. El 6 de abril, cuando se volvió de Semana Santa, comenzó la segunda ola. Por eso es importante no pensar que el virus no descansa en las vacaciones".

"Para nosotros el destino cercano es Córdoba, también puede ser Victoria u otro lugar de Entre Ríos", volvió a indicar Peiró y anticipó que recién el próximo lunes se va a poder tener cifras sobre el flujo de turistas en la ciudad.

En la temporada pasada, cuando la pandemia del coronavirus daba sus primeros pasos en el país, el movimiento en la Terminal de Ómnibus "Mariano Moreno" había caído en un 50 por ciento con respecto a julio de 2019.