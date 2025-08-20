Ante el reciente dictamen de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana en el marco de la reforma constitucional, UPCN ratificó que la Caja Previsional debe mantenerse bajo administración provincial, pública, de reparto solidario e indelegable, y sus recursos deben ser intangibles, sin posibilidad de ser utilizados para otros fines.

“Si bien valoramos que la redacción propuesta introduce principios como la sostenibilidad, transparencia y la equidad distributiva, y protege el patrimonio de la Caja, consideramos fundamental que la Constitución la establezca como intransferible a toda eventualidad futura”, señalaron desde el grremo.

“El texto ahora redactado no alcanza para asegurar, frente al riesgo latente de posibles modificaciones o transferencias desde instancias nacionales, que la administración de nuestra Caja quede en manos del Gobierno provincial”, aclararon desde UPCN.

Por lo tanto, desde el gremio exigieron que se incorpore explícitamente en la Carta Magna el carácter intransferible de la Caja y se preserve su autonomía administrativa en manos de la Provincia.

“Seguimos defendiendo el derecho de los trabajadores y jubilados santafesinos a un sistema previsional sustentable, sólido y provincial, sin injerencias ni condicionamientos del Gobierno Nacional”, concluyeron.