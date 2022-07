En el marco de la campaña global “Julio sin plásticos”, que busca visibilizar los impactos del uso excesivo de plásticos y activar alternativas sustentables, la organización Taller Ecologista invitó a conocer la propuesta de la plataforma www.graneleando.com, un mapa colaborativo que reúne a comercios que venden alimentos o productos de limpieza y perfumería a granel, fomentando el uso de envases reutilizables llevados por las y los clientes.

“Graneleando” es una iniciativa surgida de manera independiente en octubre de 2019. El equipo está conformado por Gabriela Leonardelli, Martín Jacobo y Leonle Pesce, y la idea que los reúne es reducir la utilización de plásticos de un solo uso y fomentar un consumo más consciente y responsable. Con ese objetivo, crearon un mapa colaborativo que puede encontrase en el que aparecen más de 60 locales que comercializan productos al granel en Rosario.

Taller Ecologista se sumó a fines de 2021 a la iniciativa, considerándola "perfectamente alineada con el trabajo que venimos haciendo en torno al problema de la contaminación por plásticos y el uso masivo de elementos descartables". "Desde Taller Ecologista tenemos, además, otras iniciativas similares que comenzamos hace algunos años. Por un lado, la campaña Vienen y Van, desarrollada con Mercado Solidario, que busca fomentar el retorno y reutilización de frascos y botellas de vidrio. Y por otro, Delivery Sustentable, que impulsa a que los productores, que principalmente distribuyen productos agroecológicos, no usen bolsas descartables en sus envíos a domicilio", explicó Mirko Moskat, referente de la ONG, a RosarioPlus.com.

Una respuesta inmediata y efectiva

"La venta a granel es una de las respuestas más inmediatas e importantes que podemos dar a la crisis de contaminación por plásticos y a los impactos ambientales derivados de la masificación del uso de elementos descartables", sumó Moskat en diálogo con este medio. Y agregó: "El uso de envases y recipientes reutilizables es la solución más efectiva".

La lógica de compra y venta a granel no sólo es una forma de accionar contra la contaminación en la ciudad y el mundo, sino que, consideran quienes impulsan esta iniciativa, ofrece otros beneficios, como "fomentar la compra de cercanía, mejorar los lazos sociales, valorar lo que compramos por el producto en sí y no por su propaganda asociada a las marcas o al packaging, y hasta el acceder y probar nuevos alimentos que de otro modo probablemente no conoceríamos".

Graneleando.com es una plataforma sencilla: un mapa rosarino con algunos puntos marcados, que pueden filtrarse por distintas categorías. Cada local señalado en el mapa cuenta con una descripción y distintas opciones de contacto. Los comercios que aún no llegaron al mapa interactivo se pueden sumar de manera gratuita, llenando un formulario disponible en la página, a través del cual cuentan cómo se trabaja y qué tipo de productos venden a granel.

"A partir de allí, nos ponemos en contacto, y de ser posible, coordinamos una visita al comercio para conocerlo más en profundidad. Desde Graneleando confiamos en la buena fe de los comercios que se suman al mapa. Igualmente, alentamos a los clientes para que nos compartan comentarios e ideas que sirvan para evaluar aquellas cuestiones que se puedan mejorar. La venta a granel, así como la compra, requiere de un cambio, desde ambas partes, en la manera de organizarnos. No se logra inmediatamente", puntualizaron a este medio.

Los impulsores de esta iniciativa aseguraron que vender más productos a granel es "un proceso que requiere de tiempo y esfuerzo". "No pretendemos que todo funcione a la perfección enseguida. Pero sí consideramos importante el llevar adelante iniciativas que ayuden a mejorar nuestra forma de producir y consumir, para que sean cada vez menos los productos vendidos en envases que se usan y se tiran", remarcaron.

Julio sin plásticos

La preocupación por la contaminación por plásticos crece todos los días a a nivel mundial. Frente a esa problemática se lanzó la campaña “Julio sin plásticos”, que busca visibilizar y sensibilizar alrededor de esta impostergable problemática, llamando a la acción consciente y al cambio de hábitos de consumo, en términos ciudadanos, como de responsabilidad empresarial y política, en términos productivos.