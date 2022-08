Trabajadores nucleados en Amsafé Rosario, ATE Rosario, Sadop y Siprus se movilizaron este martes por la mañana bajo la consigna "Reapertura de las paritarias ya" luego de que el gobierno provincial anunciara su rechazo al pedido. La convocatoria era a las 10 en Plaza 25 de Mayo, desde donde partió una multitudinaria marcha que culminó en horas del mediodía frente a Gobernación, en Plaza San Martín.

"Es una convocatoria muy importante en el marco de un paro que es total en todas las escuelas publicas de la provincia. Llenar las calles era la señal que teníamos que dar. Es una marcha masiva en Rosario y hay convocatorias importantes en otras ciudades de la provincia", indicó en el móvil de Si989 Juan Pablo Casiello, Secretario General de Amsafe Rosario.

"Estamos muy satisfechos con el alcance de la medida, estamos en el orden del 93 por ciento.

Entre establecimientos escolares que han puesto reemplazantes hay no más de 15 o 20. Creemos que las escuelas privadas van a gastar unos 20 millones de pesos en reemplazos en estos cuatro días de paro, lo cual es una barbaridad cuando muchas no tienen gas. Solamente en cuatro establecimientos no hay ningún docente parando. Debe ser uno de los paros mas contundentes de los últimos años", señaló Martín Lucero, Secretario de Sadop Rosario.

Los docentes de escuelas públicas y privadas iniciaron este martes un paro por 48 horas, lo mismo que la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) sumándose así al del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), que lleva adelante una medida por 24 horas manteniendo guardias mínimas en los lugares de trabajo.

Los gremios reclaman que se adelante la revisión paritaria prevista para septiembre del acuerdo que en marzo pasado llegó a un aumento salarial del 46%, dividido en un 22% en marzo y tres tramos de 8% cada uno en mayo, agosto y septiembre.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, ratificó en las últimas horas que el Gobierno provincial no adelantará la revisión del acuerdo salarial debido a que el esquema vigente "implica que durante un conjunto de meses los salarios quedarán ubicados por encima de la inflación, y este desfasaje se va a ir corrigendo en los meses que faltan y con la revisión que vamos a hacer en septiembre".