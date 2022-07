Al menos cinco mujeres continuaban hospitalizadas este lunes, una de ellas en estado de gravedad y con pronóstico reservado, después de que un automóvil se subiera el domingo a la vereda y atropellara a 23 personas en la puerta de un teatro de la ciudad mendocina de Godoy Cruz, donde las autoridades judiciales esperan información pericial para definir la carátula de la causa e imputar al conductor del vehículo.

Jorge Calle, fiscal de instrucción a cargo de la investigación, no había caratulado el expediente hasta este mediodía, debido a que cuenta con un plazo legal de 24 horas para hacerlo y de otras 24 horas más para decidir imputaciones contra el conductor del vehículo, identificado como Eduardo Díaz, de 62 años.

El automovilista fue alojado en la Comisaría 7° de Godoy Cruz, a pocos metros del lugar del siniestro, en calidad de "aprehendido", de acuerdo con el artículo 216 del Código Procesal Penal.

Los 23 heridos salían de ver la obra "Dos locas de remate", protagonizadas por las actrices Soledad Silveyra y Verónica Llinás.

De acuerdo con el parte médico, la paciente internada de mayor gravedad es Gabriela Rodríguez, de 27 años, que presenta "hemorragias subaracnoidea con fractura de peñasco", fue intubada cuando llegó al Hospital Lagomaggiore y esta mañana se encontraba "con asistencia respiratoria esperando evolución" en el shock room de guardia y con "pronóstico reservado".

Por su parte, Alejandra Córdoba, de 59 años, presenta "una contusión torácica con neumotórax, se le realizó un avenamiento pleural y se encuentra estable en el shock room de la guardia".

A su vez, Lidia Palorma, de 75 años, fue diagnosticada con "traumatismo facial y fractura de arco cigomático" y se encuentra internada en sala común con un cuadro "estable".

Desde el Hospital Lagomaggiore informaron sobre otros dos pacientes internados en ese centro de salud, quienes se encuentran fuera de peligro.

Es el caso de Verónica Gómez, de 47 años, internada en el Servicio de Traumatología con "fractura tibia y peroné y se encuentra estabilizada", mientras que Adriana Maratón, de 52 años, presenta "politraumatismo" y está en observación en el Servicio de Cirugía.

El periodista Lucas Castro, una de las personas atropelladas a la salida del Teatro Plaza de la localidad mendocina de Godoy Cruz, calificó el hecho como "horrible, indescriptible", y declaró que los médicos "no daban abasto" para asistir a los embestidos.

"Estuve toda la noche en el Hospital Español. Fue horrible. Fuimos al teatro con mi mamá y mi tía, y acabábamos de salir y estábamos en la vereda porque querían saludar a Solita (Silveyra) y empezamos a sentir que la gente gritaba '¡cuidado, cuidado!'", relató el conductor del programa "Mejor de mañana", que se emite por Canal 7 de Mendoza.

Al relatar su vivencia, Castro dijo que "si estábamos 10 centímetros más a la derecha terminábamos abajo del auto".

"De hecho, nos pegó de costado con el retrovisor, y salimos volando contra las mamparas del teatro, que de hecho explotó y se nos vino encima todo el vidrio, y era gente arriba mío, mi vieja por abajo, mi tía arriba, era un desastre", relató.

El periodista contó que "llegaron ocho ambulancias" y "no daban abasto los médicos", y agregó: "Conseguí dos sillas del café (de al lado) y las senté a ellas. Mi madre tiritaba, se le habían dormido las manos, le dolía la cabeza. Yo me fui a ayudar a la gente, sobre todo a una señora que estaba sola, que la acompañé y le tenia la mano hasta que vino un médico, y después ayudé a otra mujer que tenía a su hija atropellada. Fue una situación horrible".

El vocero explicó que Calle espera los informes técnicos de Policía Científica para determinar si es veraz la declaración del causante del accidente, quien argumentó en su defensa que se le trabó la marcha atrás de la caja automática, o si el siniestro se produjo por impericia del conductor.

Al ser consultado si podría aumentar la tipificación del hecho que Díaz tenía la licencia de conducir vencida desde el 21 de abril del año pasado, la fuente explicó que eso no es agravante en el código penal.

Diego Gareca, director de Cultura e Industrias Creativas de Godoy Cruz, explicó a la prensa: "Anoche se retiró el vehículo y tienen que hacerle el peritaje. Tenemos la declaración del conductor y sí, es una persona con discapacidad, que estaba con un andador y había asistido a ver la obra. Lo que dice es que se le trabó la caja marcha atrás" del auto.

La Municipalidad de Godoy Cruz informó este lunes que las funciones programadas en el Cine Teatro Plaza para hoy y mañana quedaron suspendidas tras el accidente de anoche, por lo que la obra El Robo de la Corona, prevista para las 17 horas, y el Festival de cine de terror, para las 21 , no se realizarán, y en las próximas horas se comunicará cómo siguen las actividades y cómo se procederá con quienes adquirieron localidades.

Las actrices y personalidades del mundo del teatro vinculadas a la obra "Dos locas de remate" lamentaron el accidente de anoche. "Se metió un auto, lo manejaba un discapacitado parece, atropelló a toda la gente que nos estaba esperando", dijo entre sollozos Soledad Silveyra a Radio Nihil. "Fue la cosa más espantosa que nunca me imaginé ver, porque además nosotras salimos, nos quedamos con los dueños del teatro haciendo unas fotos, y eso fue lo que nos salvó, porque -si no- hubiéramos estado ahí con la gente, sacándonos fotos y firmando. Una noche gloriosa, maravillosa, y termina con esta tragedia que no podemos creer", cerró la actriz.

Verónica Llinás, la otra protagonista de la obra, publicó en su cuenta de Twitter: "No podemos creer aún lo que vivimos. Nuestro público, nuestro querido público, que nos esperaba para sacarse fotos, aplastados por el auto. Imágenes dantescas que no se borrarán nunca de nuestra memoria ni de nuestro corazón. Acompañamos todo lo que pudimos hasta que nos sacaron".

Al llegar hoy al Aeroparque Jorge Newbery, Llinás contó detalles del accidente: "Al conductor lo empezaron a insultar, hubo una gresca, pero enseguida se desarmó porque empezó a decir ´no lo hice a propósito, no lo hice a propósito´. Era un discapacitado y enseguida eso se diluyó y la gente se abocó a sacar a la gente que estaba aplastada por el auto".

En su cuenta de Twitter, el productor de la obra que se realiza en el Teatro Plaza, Juan Manuel Caballé, posteó esta madrugada: "Lo que vivimos fue una tragedia. Quiero agradecerles a todos los que nos están llamando para saber cómo estamos .Hay muchos heridos y de gravedad. Nuestro apoyo a cada familia. Lamentamos mucho lo sucedido. Tanto las actrices como todo el equipo estamos bien, aunque muy angustiados".

