La ex participante de Gran Hermano 2007 Marianela Mirra confirmó este martes su relación con el exgobernador tucumano José Alperovich, condenado en junio pasado a 16 años de prisión por abuso sexual. La declaración pública llegó a través de una historia de Instagram en la que compartió una imagen junto al exmandatario y escribió: “Voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en él ayer, hoy y siempre, a muerte”.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la confirmación causó un fuerte impacto en Tucumán, donde Mirra reside desde hace varios años y Alperovich fue tres veces gobernador. La exparticipante sostuvo que el vínculo no es nuevo: “Esto es de casi toda mi vida. No soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”.

En el mismo posteo, Mirra apuntó contra el periodista Jorge Rial, quien días atrás había revelado que la joven visitaba al dirigente peronista en el penal de Ezeiza: “Nunca me hizo falta, Rial. Solo te dije que no y te obsesionaste. No me quieras arruinar más la vida. Es mi vida”, escribió, y también denunció un presunto pedido de dinero por parte de una tercera persona: “La plata no la consiguió”.

La cuenta de Instagram de Mirra, habitualmente privada, fue abierta de forma temporal al público. Allí compartió fotos, mensajes y cartas que según ella, dan cuenta del vínculo sostenido con Alperovich desde hace años.

Alperovich, de 69 años, fue condenado por abuso sexual simple y agravado contra una sobrina que trabajaba con él en su campaña electoral de 2019. El fallo, firmado por el juez Juan Ramos Padilla, lo halló culpable por “indicios graves, precisos, concordantes y hechos comprobados”.

Actualmente está detenido en la Unidad Residencial 1 del Complejo Penitenciario de Ezeiza. Cumplidos los 70 años, Alperovich puede solicitar prisión domiciliaria. Sus hijos ya se ofrecieron como garantes para alojarlo en un departamento de Puerto Madero. La decisión final será del juez Ramos Padilla.