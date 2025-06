Un trabajador de la Terminal Puerto Rosario (TPR) se atrincheró este martes por la mañana en una cinta transportadora tras ser despedido. Reclama la intervención del Ministerio de Trabajo para poder conservar su empleo y asegura que el sindicato le soltó la mano.

Desde el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) de Rosario y la empresa, afirmaron que el hombre, que se desempeñaba como capataz, fue desvinculado por "motivos disciplinarios". Mientras tanto, la actividad en el puerto permanece paralizada.

"Me llamaron desde el Ministerio de Trabajo, pero acá no quieren venir, y el sindicato tampoco. Lo que quiero es mi trabajo, es lo único que necesito. No quiero indemnización", explicó Gustavo Díaz a Radio Con Vos. Y agregó: "En abril me inventaron dos causas para despedirme. Tengo familia, soy abuelo, tengo nietos a cargo. La situación del país no está para que te saquen así a la calle después de 25 años".

"Me crié en el puerto, mi papá fue estibador toda la vida. Es injusto. Mis hijos trabajan acá, somos una familia de portuarios. No vine a cometer locuras, vine a buscar una solución. No quiero que mi familia pase necesidades", continuó el trabajador.

Por su parte, Supa emitió un comunicado días atrás aclarando que la desvinculación de Díaz "se debe a motivos disciplinarios".

"En diciembre de 2024 fue suspendido por el máximo plazo legal, y se evitó su despido gracias a gestiones gremiales. Actualmente fue desvinculado con causa, sin derecho a indemnización. Aun así, la Comisión Directiva intervino para que tenga un acuerdo económico. La empresa intentó comunicarse y hoy la situación está en manos del abogado del propio trabajador", añadieron.