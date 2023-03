Un joven que circulaba con su motocicleta por la zona oeste de la ciudad, cayó a un poso de Aguas Santafesinas. El accidente se produjo pasadas las 20 horas de este lunes, en calle San Juan a la altura de 4500, barrio Echesortu.

Según el relato de Federico, el joven accidentado, un auto que iba delante suyo alcanzó a esquivar con lo justo un corralito pero él no tuvo tiempo de reaccionar y cayó al pozo de tres metros de profundidad abierto por la empresa santafesina para tareas de mantenimiento.

Federico aseguró que el corralito "no estaba bien señalizado" antes del punto en cuestión. "No estaba bien señalizado. Me trepé a una reja y pude salir solo por ahí pero no lo vi. Es muy grande y tendría que estar bien señalizado porque no hay nada antes por calle San Juan", señaló el joven herido. La moto quedó en el fondo con agua.

El joven sufrió heridas y golpes en la pierna, el pecho y la pera, pero se encontraba fuera de peligro. Fueron los vecinos quienes lo asistieron y reclamaron por el riesgo de esa obra pendiente en zona oeste.

La versión del joven fue ratificada por los vecinos del lugar que en diálogo con la prensa afirmaron que el corralito quedó desde el viernes al mediodía cuando una cuadrilla de Assa trabajó en el lugar. "Dejaron dos vallitas, nada más", afirmaron.