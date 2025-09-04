El colectivo que defiende los derechos de la diversidad sexual en Rosario reclamó esta semana a la Convención de reforma constitucional por el texto definitivo que llevaría la nueva Carta Magna.

La Coordinadora Orgullo Rosario –que contiene más de 40 organizaciones sociales, culturales, sindicatos, clubes, etc– solicitó en una misiva dirigida a la Comisión Redactora que preside el socialista Joaquín Blanco una corrección al texto del dictamen de mayoría que salió de la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. “Solicitamos la incorporación explícita de la expresión ‘diversidad sexual’ en el artículo referido a acciones positivas y protección integral contra la discriminación de la nueva Constitución provincial”, requiere el colectivo.

Es que en dicho artículo quedó como sujeto a proteger por la Constitución el enunciado “las diversidades”, sin precisión concreta acerca de sexualidades e identidad de género. “Así, nuestra comunidad quedaría invisibilizada”, alegaron.

“Esta omisión dificultaría el acceso a la Justicia y a la protección legal para quienes sufrimos discriminación por nuestra orientación sexual o identidad de género. Según datos recientes de la Federación Argentina LGBT, entre enero y junio de 2025 se registraron 100 crímenes de odio, lo que implica un alarmante aumento del 70% en comparación con 2024”, expone la misiva enviada al seno de los convencionales abocados a la redacción final de la Carta Magna.

“Nuestra provincia ha sido pionera –destaca el mensaje de Orgullo Rosario– en políticas vinculadas con las diversidades sexuales. (…) Nombrar es reconocer, y reconocer es proteger. Confiamos en que esta Convención sabrá estar a la altura de estos tiempos y de la historia provincial”.

El planteo es similar a otros que se vienen suscitando en los últimos días. Distintos sectores que expresan disconformidad con el resultado final de las deliberaciones de los constituyentes, tales como ya publicó RosarioPlus.com respecto de la demanda de organizaciones ambientalistas para con el capítulo destinado a la protección de los recursos naturales.