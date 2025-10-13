Un colectivo del transporte urbano se incendió en la madrugada de este lunes en la esquina de Salta y Corrientes, lo que generó una importante movilización de bomberos y personal policial.

El siniestro ocurrió cerca de las 3.30 de la madrugada y afectó por completo al interno 360 de la línea 120. Según relató la chofer, al detenerse en el semáforo advirtió que la parte trasera del vehículo comenzaba a prenderse fuego. En ese momento, solo viajaba un pasajero, que logró descender junto a la conductora antes de que las llamas se propagaran.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y Zapadores trabajaron durante varios minutos para controlar el incendio, que provocó daños totales en el colectivo. Si bien no hubo personas heridas, el fuego alcanzó las vidrieras de una inmobiliaria cercana, provocando roturas y pérdidas materiales.

Las causas del incendio aún se investigan, aunque las primeras hipótesis apuntan a una posible falla mecánica o eléctrica en la parte posterior del vehículo.