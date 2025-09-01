Un apostador de Neuquén se llevó más de 1700 millones del Quini revancha

El último sorteo del Quini 6, correspondiente al Concurso N° 3300, realizado en la noche del domingo 31 de agosto, dejó fuertes emociones en la Patagonia. La modalidad Revancha tuvo a su gran protagonista en la provincia de Neuquén Capital, donde un afortunado apostador se alzó con un premio de 1.732 millones de pesos.

La jugada ganadora estuvo conformada por los números 08 – 09 – 14 – 18 – 31 y 34, combinación que abrió las puertas de la fortuna y convirtió al nuevo millonario neuquino en el centro de la noche de sorteos.

De norte a sur y de este a oeste

Además de La Revancha, la modalidad Siempre Sale del Quini dejo mas de 20 ganadores distribuidos por toda la República Argentina.

Corrientes, Nequen, Entre Ríos, San Luis, San Juan, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA fueron las provincias en dónde el Quini tocó la puerta de nuevos millonarios.

Con los números 01-03-20-28-29 y 40 el Siempre Sale repartió mas de 267 millones para 20 afortunados que con 5 aciertos se llevaron más de 13 millones de pesos cada uno.

El resto de las modalidades quedaron vacantes y se dieron con las siguientes combinaciones: El Tradicional sorteó los números 21-22-26-28-30 y 36 mientas que La Segunda del Quini arrojo las bolillas 00-12-18-30-35 y 42.

Lo que se viene

Las ilusiones no se detienen, el pozo estimado para el próximo sorteo del miércoles 3 de septiembre asciende a 4.100 millones de pesos, cifra que promete volver a encender pasiones en todo el país.

No te olvides, con Quini 6 estas a 6 números de ser millonario