El fin de semana extra largo dejó buenas noticias para el sector turístico rosarino, con un 90 % de capacidad hotelera ocupada e ingresos por más de 3 mil millones de pesos, cifras más que importantes en el cambiante contexto económico actual.

En su habitual relevamiento, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó que unos 1.500.000 turistas se movilizaron a nivel nacional (15 % más que en 2022) con un gasto promedio 8,3 % superior interanualmente (más de $111 mil millones).

En el caso rosarino, a las habituales propuestas culturales que ofrece la ciudad se le sumaron las gastronómicas (con la Fiesta Provincial del Helado Artesanal) y las deportivas (con el partido de Copa Argentina entre Estudiantes y Huracán), entre otras.

En diálogo con Sí98.9, Carlos Mellano, vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario (AEHGAR), destacó que “son cifras muy importantes”, que coinciden con las expectativas que tenían a raíz de indicios previos. Además de las fiestas y las propuestas gastronómicas, también fue un aliciente el buen clima que hubo en la ciudad.

En ese sentido, Mellano destacó que en el aspecto gastronómico hay un turismo “nómade”, que son personas que vienen desde otras localidades del Gran Rosario o distintos puntos de la provincia para pasar un día en la ciudad, en tanto que luego está el otro tipo de turista que quizás pasa dos días o más.

“Desde hace un tiempo, más allá de la crisis e incertidumbre, vengo viendo como una norma que la gente sale, disfruta, sale los fines de semana, y la gastronomía es un medio. Después hay que analizar en qué momento se sale, si almuerzo, merienda o cena. Entonces quizás baja el ticket promedio, porque no es lo mismo almorzar que cenar, pero la gente consume”, señaló el representante de AEHGAR.

Dentro de ello, también destacó que un considerable “porcentaje de gente entre 30 y 40” años hoy tiene como prioridades “disfrutar, viajar o consumir”, algo que antes no ocurría con esa franja etaria y que se ve reflejado en el consumidor.

Por otra parte, consultado por el PreViaje, a raíz de los dichos de Javier Milei de querer sacarlo y la propuesta de Sergio Massa de convertirlo en ley, Carlos Mellano indicó que la asociación “acompaña al ministro de Turismo de la Nación (Matías Lammens), porque es un plan que no solamente facilita, sino que hace que pueda ir mucha gente que no tiene posibilidad de ir”.

“Los planes se pueden mejorar, seguramente habrá que hacer algún ajuste o no, pero el PreViaje fue movilizador para una cantidad de gente que en distintos momentos del año pudieron tomar esta alternativa y poder disfrutar. Gente que por ahí a precio plano no puede ir, porque no es barato ir a un hotel en el norte o en el sur, pero el PreViaje les dio una facilidad a la gente”, concluyó.