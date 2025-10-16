Mientras era escoltado por la policía tras una audiencia judicial, Pablo Laurta, principal sospechoso de un triple homicidio, lanzó una declaración inesperada frente a los medios: —“Yo liberé a mi hijo de una red de trata. ¡Investiguen!”, gritó antes de subir al patrullero.

El episodio ocurrió este miércoles en Concordia, donde Laurta fue imputado formalmente por el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacios, cuyo cuerpo apareció en un descampado. Según los fiscales, se trató de un crimen cometido para encubrir los femicidios de Luna Giardina, su expareja, y Mariel Zamudio, su exsuegra, asesinadas en Córdoba días antes.

Durante la audiencia, el acusado se mantuvo en silencio. Sin embargo, su grito frente a cámaras reavivó el interés por su perfil: mantenía un blog con discursos misóginos y teorías conspirativas, y ya era conocido por difundir contenido contra la perspectiva de género.

La Justicia de Entre Ríos ordenó 120 días de prisión preventiva, mientras avanza la coordinación con la fiscalía cordobesa, que también lo imputará por el doble femicidio. Las pericias en la vivienda donde ocurrieron los crímenes en Córdoba continúan, en un caso que sacude a dos provincias y acumula elementos perturbadores.