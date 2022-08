A una semana de la puesta en funcionamiento del tren que une Rosario con Cañada de Gómez, desde la Asociación Amigos del Riel hacen un balance positivo aunque consideran que hay algunos detalles a revisar que se irán corrigiendo durante la operatividad.

En diálogo con Si 98.9, el referente de Amigos del Riel, Rolando Maggi, aseguró: “La gente se está conociendo con el tren, estamos exigiendo más frecuencia. El servicio se está prestando con trenes de larga distancia, pero cumpliendo una función local”.

Actualmente las prestaciones se están llevando adelante con las unidades que tiene a disposición Trenes Argentinos. Se esperan nuevos equipos provenientes de Rusia con mejores condiciones para la corta distancia, pero los envíos siguen demorados por el conflicto diplomático que atraviesa ese país.

Más allá de algunos detalles como el acceso a rampas para discapacitados, durante los últimos días se instaló la versión de que existían dificultades para la compra de pasajes. Al respecto, Maggi explicó: “A mí no me consta porque quienes conozco que viajaron, consiguieron, pero es cierto que hay mucha gente que no maneja internet y por ende no puede acceder al pasaje”.

Duranta la tarde, desde la cuenta de twitter de Amigos del Riel, expusieron que la venta anticipada de pasajes cuenta con disponibilidad y está funcionando correctamente. Cabe aclarar que para el lunes 15 de agosto, feriado en Argentina, hay pasajes a la venta.

Uno de los reclamos por parte de los pasajeros durante los primeros días fue que se habilite la utilización de la tarjeta Sube para pagar el pasaje. En ese sentido, Maggi consideró: “Hay que desarrollar una política de captación hábil de pasajeros para subsanar estas cuestiones, son ajustes que se van a ver durante la operación”.

Si bien consideró que hay cosas a corregir, sostuvo: “Es la primera vez desde 1977 que hay una prestación sostenida en el tiempo. Entre no tener nada y tener esto, tenemos un avance”.