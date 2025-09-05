La comunidad de familias con personas con discapacidad en Rosario siguió con atención toda la sesión en el Senado nacional que acabó por derribar el veto presidencial a la Ley de Emergencia para este sector.

Una vez conocida la votación que le significó otra derrota legislativa al gobierno, desde la plaza San Martín Mariel Chapero, referente de Apridis, valoró: “Celebramos enormemente esto, entendemos que es el resultado del gran esfuerzo que se dieron las organizaciones de personas con discapacidad, colegios profesionales, y toda la comunidad que contribuyó a visibilizar la situación que atraviesa el colectivo en este momento”, dijo.

Se estima que en Argentina hay no menos de 4,6 millones de personas con discapacidad. Eso surge de ponderar el último dato disponible, que fue el Censo 2010, donde arrojó que el 12,9% de la población argentina tenía esa condición.

Hoy perciben la pensión por invalidez 1.250.000 personas aproximadamente. A contrapelo de lo que dicen desde el gobierno nacional, la cobertura no llegaría ni a la mitad de la población que debería. Organismos abocados a la temática estiman que solo el 20% percibe este beneficio. Y antes de 2003, mucho menos: las pensiones no llegaban a las 80.000 para todo el país.

“Esperamos que ahora permita esto al gobierno pensar que es necesario defender esta ley y no avanzar en nuevas apuestas que dilaten su efectivización. Es de todos modos un gran logro y hoy celebramos porque es el resultado de la lucha colectiva”, cerró Chapero.