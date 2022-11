Un numeroso grupo de trabajadores de la Salud llevó adelante este jueves una nueva protesta frente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para reclamar por falta de personal en áreas clave y mayor seguridad, al tiempo que advirtieron que la situación del centro médico "es muy delicada".

"La situación del hospital es muy delicada y tiene que ver con la falta de personal, sobre todo en higiene, lo sanitario, administración, y la falta de seguridad. Lo hablamos con el director y con la Secretaría de Salud Pública, pero ante la falta de respuesta, decidimos pararnos en la puerta para visibilizar el problema", explicó a Sí 98.9 Antonio Ratner, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.

El referente gremial aseguró que la atención en el Heca "continúa normal". "La salud pública hace tiempo que viene trabajando con guardias mínimas, no hay posibilidad de un paro", sumó.

El titular del sindicato lideró esta protesta frente al Heca, al día siguiente de que un grupo de autoconvocados municipales del área salud le ganara de mano a la protesta y tomara distancia del acuerdo paritario que cerró el gremio. Lo expresaron en un acto este miércoles frente al Cemar.

"Hace poco tiempo, la salud pública rosarina era para exportar, era la referencia, incluso se llegó a considerar como la mejor de Latinoamérica. Hoy no es la misma, tenemos falencias que no se atienden y no nos quedan alternativas", agregó.

En este sentido, Ratner subrayó que el Heca "es un hospital que atiende las cuestiones de seguridad, las emergencias, los accidentes. Tendrían que prestar más colaboración y ser más solidarios sobre todo porque aquí concurren los sectores mas vulnerables".