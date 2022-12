El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó este jueves la conciliación obligatoria en el conflicto que protagonizan los trabajadores del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) y la Terminal Puerto Rosario (TPR). Sin embargo, desdela empresa no permitieron el ingreso de los trabajadores, desacatando así la resolución de la cartera conducida por Kelly Olmos.

"Se hizo una asamblea general donde todos los compañeros decidieron por unanimidad entrar a trabajar, incluso no habiendo cobrado lo que se descontó. Lamentablemente la empresa no dejó ingresar a los trabajadores y tomó la decisión de no acatar la conciliación obligatoria", indicó a RosarioPlus el secretario general del SUPA, César Aybar.

La decisión del Ministerio llegó tras una extensa audiencia que tuvo lugar el pasado miércoles, a casi un mes de que la terminal se encuentra paralizada como medida de fuerza. El conflicto tuvo su punto más alto la semana pasada cuando algunos gremialistas provocaron daños en la Municipalidad e ingresaron a la fuerza al Concejo para visibilizar reclamo y obtener respuestas.

Luego de lo sucedido, llegó a Rosario uno de los titulares de la firma Ultramar para intentar llegar a un acuerdo, algo que los trabajadores vivieron al principio con optimismo. Sin embargo, las reuniones posteriores no fueron exitosas y esto derivó en la decisión de la cartera nacional de dictar la conciliación obligatoria como tregua al conflicto.