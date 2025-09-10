La Asociación Bomberos Voluntarios de Rosario expuso en el Concejo la necesidad de contar con un drone para reforzar sus tareas operativas, especialmente tras la reciente aprobación que habilita la construcción de torres de hasta 120 metros.

La propuesta proviene de la edila justicialista María Fernanda Rey, quien impulsa que el municipio financie la adquisición de este equipamiento.

En la reunión en Comisiones, representantes de los bomberos detallaron que un drone con cámara térmica, zoom y autonomía de vuelo de al menos 40 minutos sería clave para emergencias en altura, incendios, rescates y búsquedas de personas.

Asimismo, señalaron que este tipo de tecnología ya se emplea en Cañada de Gómez, donde la intendencia financió su compra. En tanto, explicaron que el costo estimado del equipo ronda entre los 8.000 y 10.000 dólares.

Además, remarcaron que los drones son herramientas versátiles: permiten detectar focos de calor en incendios como el ocurrido en Totoras, evaluar crecidas de arroyos como el Saladillo o el Ludueña, y asistir en rescates durante inundaciones como las recientes en Carcarañá y María Teresa.