Luego de un tiempo difícil en el que la pandemia afectó la actividad de los natatorios, varios de los clubes rosarinos habilitaron ya su nueva temporada de otoño invierno; en tanto, otros están organizando su inicio para el 1 de abril. Aseguran que se espera asistencia récord y eso se nota en la demanda sostenida que se registra desde la apertura de las inscripciones. Hoy la ciudad cuenta con 40 establecimientos aptos para deporte y recreación acuática fuera de la temporada.

A la hora de seleccionar un deporte, los deportes acuáticos tienen muchos beneficios. La natación, por ejemplo, es uno de los más completos ya que potencia todos los grupos musculares al realizarla y mejora la capacidad pulmonar. Para hacer estas prácticas tan saludables Rosario tiene una oferta variada de propuestas que van desde clubes a gimnasios, como también instituciones públicas municipales y piletas sindicales. Las tarifas varían de acuerdo a la institución y zona.

“Venimos de dos años duros, en que el primer año estuvo cerrado, el segundo funcionamos con aforo reducido y algunas restricciones, como la prohibición del uso de los vestuarios. Fue en esa oportunidad donde trabajamos con el 50% de la capacidad de un año normal”, recordó a Rosarioplus.com Pablo Laporte, presidente del Club Libertad, uno de los natatorios más populares del oeste rosarino que inaugura su temporada el 4 de abril.

El dirigente agregó además que para este año no regirá ningún protocolo que reduzca la capacidad y el funcionamiento será normal como lo fue en la temporada de verano con el aforo completo y la utilización abierta de los vestuarios. “Es por eso que esperamos tener un buen año que nos coloque como estábamos antes de la pandemia”, vislumbró.

Quien también hizo una lectura de las dificultades de los últimos dos años fue Pablo Creolani, presidente de Náutico Avellaneda, institución de prestigio en la zona norte. “En la pandemia fue engorrosa la situación, además porque había que ajustar el modelo que se podía, lo cual era bastante difícil porque había que adherirse a los protocolos”, recordó y anunció que ultiman detalles para la apertura a finales de marzo.

“En lo económico fue complicado, en 2020 no sabíamos qué hacer y teníamos 300 familias por las que debíamos responder. En el 2021 fue otra cosa, fuimos mejorando, hubo reglas y protocolos que cumplir. En mi caso personal me volví loco no poder bañarme en los vestuarios de la pileta”, repasó Sebastián Franco a cargo de presidencia del Club Provincial, quien ya tiene la pileta la sede en avenida 27 de Febrero Abierta y ultima detalles para la apertura en el country de bulevar Oroño.

Efecto inflación

Los tres dirigentes concordaron que, dentro de las posibilidades, se evita trasladar estas variaciones a los asociados. Aseguraron que los costos de mantenimiento no van a ritmo de la inflación, más bien la superan ampliamente. Incluso algunos productos químicos necesarios como el cloro aumentaron arriba del 65% en comparación con la temporada pasada.

A esto se le agrega la instalación de la carpa, a cargo de una lomera, la cual está cobrando cerca de 500.000 pesos por su trabajo y es una sola en la ciudad de Rosario. Los salarios de los trabajadores de clubes agremiados en UTEDYC son otro número fuerte en la ecuación. Además debe sumase las abultadas facturas de gas y agua que reciben las instituciones deportivas.

“Esperemos que las tarifas no aumenten porque eso puede tener un gran impacto para los clubes” señaló Laporte. Añadió por su parte Creolani: “Nosotros gastamos 520.000 pesos mensuales de cloro, es un número importante”, y dijo que si bien es difícil de calcular, Náutico esta temporada “estaría pagando medio millón de pesos de gas por mes si se aplican los valores actuales”, con subsidio incluido.

“Los insumos se mueven a precio de dólar no oficial, no hay relación sinceramente. Es un gran problema, además que en Rosario no hay oferta diversificada de un mayorista con dos minoristas y por ende no se puede negociar el precio”, advirtió Franco por su parte.

Precios de temporada

Los tres clubes consultados cuentan con aranceles accesibles, siempre y cuando la persona se haga socia de la institución. Tanto Provincial como Náutico no admiten no socios, si lo hace Libertad, pero con un precio un poco mayor. Los importes varían según la cantidad de días, si es con profesor o nado libre y si se practica alguna disciplina especial como aquagym matronatación o waterpolo. Los números rondan entre los 1.000 y 1.800 pesos mensuales si se es socio y arriba de 2.400 si no se es socio.

“La inscripción comenzó la semana pasada, a un buen ritmo como es habitual. Calculamos que vamos a rondar entre los 700 y 800 nadadores, pero con la expectativa de volver a los números de antes de la pandemia cuando asistían más de 1200 nadadores mensuales. Se aumentó un 35% el abono mensual sin la cuota del club que ya aumentó en marzo un 15%”, explicó en cuanto a este tema Laporte.

En Náutico, la inscripción a los cursos de natación comenzó hace dos semanas y “es todo un éxito”. En los primeros días se inscribieron más de 500 personas. “Ahora continuamos inscribiendo y por cómo viene la cosa entendemos que vamos a tener una pileta totalmente colmada”, completó Creolani que espera que entre las dos piletas de la institución de Arroyito asistan más de 1.800 personas.

“En pocos meses vamos a abrir la otra pileta del country, va a ser a fines de abril que es olímpica y donde quizá traslademos algunas de las actividades para poder sumar andariveles en la sede. Esperamos entre 800 y 1200 personas, la verdad que la inscripción ya comenzó y es muy buena”, sumó Franco desde Provincial.

Piletas municipales, la opción económica

Marcelo Dell Elce, subsecretario de Recreación y Deportes de la municipalidad de Rosario dialogó con Rosarioplus.com y dijo que después de trabajar con aforos durante la pandemia, el último verano fue un éxito para los natatorios municipales, y por ello “los límites de gente ahora lo ponen las dimensiones de las piletas y andariveles posibles” para poder hacer correctamente las actividades.

“Climatizadas tenemos dos, el Polideportivo Nueve de Julio de Dorrego y Deán Funes en zona sur y el Polideportivo Emilio Lotuf de Belgrano al 600 en la zona del Monumento”, enumeró el funcionario que espera este otoño 2500 asistentes entre las dos piletas estatales, y sin contar las instituciones, otro segmento muy importante y con un horario que se extiende desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, de lunes a viernes y también sábados al mediodía en el Polideportivo Nueve de Julio.

En tanto, Dell Elce indicó que el comienzo de actividades en el espacio de la zona céntrica no se confirmaría hasta principios mayo. En cambio en zona sur, estaría arrancando en breve “a mediados de abril”. “Nuestros aranceles son muy accesibles y la idea es sostener la misma tarifa que en el verano”, adelantó. La cuota mensual de nado libre será 410 pesos y de 510 para quienes necesiten profesor. Vale decir que quienes no puedan pagarlo pueden solicitar la gratuidad del servicio.

“La idea es seguir anotando a los interesados a través de nuestra plataforma digital, con un turnero, pero también queremos contemplar a quienes no puedan hacerlo de esa forma para que directamente se inscriban en los dos polideportivos”, culminó el funcionario.