La terapia de pareja existe por una sencilla razón: muchas veces acudir a ella resulta útil y sanador para reconstruir el vínculo.

Clarisa Lis Romero, psicóloga y sexóloga con experiencia en el área clínica y terapia de parejas, precisó en Sí 98.9 que las parejas acuden a su consultorio cuando ya hicieron todo lo posible y algunas decisiones escapan a ser resueltas en el marco de esa relación.

Pero la también directora y fundadora de Filopolis advirtió que no siempre es recomendable hacer un trabajo de terapia en la pareja. Por ejemplo, en el caso de los engaños, se evalúa si es posible o no acompañar ese proceso. Eso será posible si quienes quieren desean recomponer esa relación “tienen un cierto lineamiento”. Un claro ejemplo que trunca esta posibilidad es una escala de valores antagónicos y muy marcados e intereses no comunes en relación a los proyectos individuales o si hubo alguna situación de violencia. En ese caso no se recomienda ni es posible hacer terapia de parejas.

Sobre su trabajo Romero contó que al comenzar el análisis se arma una hoja de ruta con objetivos y un plazo concreto de trabajo. Aunque reiteró que eso no depende únicamente si el profesional quiere hacer ese acompañamiento, también existen estudios científicos que avalan o no si es factible acompañar ese proceso o en lo contrario pueda resultar contraproducente en lo que es esa relación. “Cuando hay una violencia física o verbal es muy difícil trasformar algo sin reconocer que hay algo que cambiar”, aclaró.

Terapia de parejas en pandemia

La pandemia es un caldo de cultivo para todo tipo de situaciones poco frecuentes. Los conflictos en las relaciones de pareja no escapan a esta regla. Compartir muchas horas con la misma persona a veces genera cierto desgaste y rompe con los esquemas rutinarios que se establecieron en el orden anterior al Covid-19.

Lis Romero destacó en esta instancia el incremento de consultas, sobre todo por dificultades en la comunicación, pero también en la sexualidad. En ese sentido, la profesional aseguró que la pandemia las puso a flote, y eran situaciones que las parejas ya las venía transitando.

“Particularmente venimos apostando a acompañar a las parejas en hacerse responsables y protagonistas de la relación. Se puede crear una base sólida, siempre y cuando haya un marco similar en relación al proyecto que tiene cada uno”, resumió.

Los puntos de conflicto en la pareja

La dificultad para comunicar las emociones o sentimientos a las otras personas es un problema de fondo que conviene solucionar en una terapia de pareja. Esto es algo muy arraigado en algunas personas que trae consecuencias muy negativas en las relaciones, pues la comunicación óptima es la base para empezar a solucionar los problemas desde la empatía, los acuerdos y la negociación entre las partes.

Cuando la pareja produce una sensación de agobio o de sentirse atrapado en la relación se deben tomar decisiones para avanzar. Esto se puede deber a un cambio de etapa que no se está sabiendo gestionar correctamente en la pareja o un proceso de superación que no se cierra, por ejemplo, cuando ha existido una infidelidad o una traición. Es importante abordar esto en una terapia, ya que una relación saludable debe ser confortable y no generar esta clase de sentimientos.

Aquí la nota completa.