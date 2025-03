Momentos de tensión se vivió este lunes por la mañana frente a la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno por una protesta de taxistas autoconvocados para exigir mayor control sobre las aplicaciones de movilidad que funcionan de manera irregular en la ciudad. Trabajadores del sector quemaron cubiertas para cortar el tránsito y hubo cruces con conductores de Uber.

La protesta, convocada por un grupo de taxistas ante el avance de las plataformas, derivó en un corte de calle en Cafferata y Córdoba. Todo escaló cuando algunos conductores de Uber intentaron descargar pasajeros en las dársenas destinadas a personas con discapacidad. Rápidamente fueron identificados, increpados y retenidos por taxistas, ante la mirada pasiva de efectivos policiales.

“Nos estamos quedando sin laburo, ya no trabajamos ni los fines de semana. Nos cargan y descargan en la cara y nadie hace nada. El intendente está totalmente desentendido del tema. No hace absolutamente nada. estamos cansados”, señaló una mujer taxista en diálogo con LT8. “Es una vergüenza lo que nos están haciendo en la cara”, agregó otro trabajador.

“Cada vez es peor, la noche ya no existe para nosotros. Solamente trabajan las apps ilegales. no tenemos respuestas del Ejecutivo. Les dimos todos los medios para que ataquen a las apps ilegales y no lo hacen. Esto no da para más, nos estamos fundiendo. La actividad nocturna es nula”, aseguró otro taxista.

La palabra de Javkin

En diálogo con la prensa, el intendente hizo referencia a lo ocurrido frente a la Terminal y sostuvo: “siempre vamos a estar del lado de la legalidad, pero hay que dejar de lado lo que vimos hoy, las patoteadas y los cortes. Lo vamos a denunciar como corresponde porque tiene que ver con hechos delictivos como amenazas”.