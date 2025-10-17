Tensa protesta en la ANDIS por los efectos del recorte a la atención de la discapacidad

Una jornada de reclamo en la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en el barrio porteño de Belgrano, terminó con escenas de tensión, violencia y profunda angustia. Empleados de distintas dependencias del organismo, que venían reclamando sin respuesta por aumentos salariales postergados desde principios de año, rompieron el vallado de seguridad y forzaron el ingreso al edificio, desatando momentos de descontrol.

La protesta comenzó pasado el mediodía con una concentración pacífica frente a las oficinas. Con pancartas y cánticos, los trabajadores realizaron una asamblea improvisada. Pero la calma duró poco. Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades y el bloqueo al pedido de una reunión formal, los manifestantes derribaron parte de las rejas de acceso y entraron al edificio, lo que provocó destrozos y escenas de desesperación entre el escaso personal presente.

“Rompieron la entrada principal y están adentrándose al edificio con mucha violencia”, describió en vivo una periodista de A24, testigo de los hechos. Algunos empleados administrativos quedaron encerrados en oficinas sin posibilidad de resguardo, y una funcionaria estalló en llanto al ver cómo los manifestantes avanzaban hacia el hall.

Los trabajadores denuncian sueldos congelados desde principios de año, contratos precarios y condiciones laborales insostenibles. La situación afecta además la atención directa a personas con discapacidad, ya que muchos empleados gestionan certificados, pensiones y subsidios que hoy están paralizados por falta de recursos.

“Esto es el resultado del abandono. Estamos en la línea de la pobreza y no nos escuchan. Hoy la gente no dio más”, aseguró uno de los delegados gremiales.

En medio del caos también se hicieron presentes familiares de personas con discapacidad. María Martínez, madre de dos hijos con patologías crónicas, expresó entre lágrimas: “Mis hijos no tienen cobertura, tuve que tomar la obra social para conseguir sus medicamentos. Esto ya no se puede sostener más”.

La situación expuso la crisis profunda que atraviesa la ANDIS, con serios retrasos en los pagos a prestadores, recortes en programas y un fuerte impacto sobre los beneficiarios. Paola y Pablo, dos prestadores de un centro de día, detallaron que los montos actuales que reciben por persona no cubren los costos básicos de alimentación y atención, y denunciaron que los aumentos prometidos por el Gobierno nunca se concretaron.

“Nos exigen estándares altísimos, pero los fondos quedaron congelados hace un año. Estamos en la ruina”, dijo Pablo. Y agregó una crítica directa a la conducción del organismo: “Nos acusan de deshonestidad, mientras internamente se hablaba de coimas y acomodos. Todo el sistema está quebrado”.

En medio de la protesta también se hizo presente la actriz Valentina Bassi, quien acompaña habitualmente las luchas del sector y se ha convertido en referente del reclamo como madre de un joven con discapacidad. “Estaba aquí apoyando el petitorio cuando todo se desmadró”, relató la cronista Mercedes Mora.

Desde asociaciones de padres, docentes y equipos terapéuticos advierten que la falta de respuesta estatal ha deteriorado gravemente la salud emocional de las familias y los profesionales. Denuncian la parálisis de expedientes, la caída de tratamientos y la ausencia total de acompañamiento institucional.

“El sistema está colapsado. Necesitamos un plan urgente de asistencia médica, psicológica y económica para evitar que miles de personas queden sin atención”, reclamaron desde una de las entidades afectadas.

La jornada dejó al descubierto el deterioro de un organismo clave para garantizar derechos básicos de una población históricamente postergada, mientras el conflicto continúa escalando sin señales de resolución.