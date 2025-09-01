El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes una nueva reunión del Comité Operativo Provincial en la Central de Información junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia para analizar las consecuencias de las intensas lluvias del fin de semana y definir acciones inmediatas para asistir a las localidades más comprometidas.

En este sentido, Scaglia sostuvo que “desde el minuto uno estuvimos acompañando y ayudando en la crisis” y puso el foco en María Teresa y La Chispa, localidades con familias aisladas.

Además, aseguró que “en todas las situaciones hay un control absoluto y esperamos que hoy se resuelvan, mientras seguimos monitoreando el caudal de las cuencas, sobre todo del Carcarañá”. Finalmente, remarcó el contacto directo con intendentes y presidentes comunales “para evaluar cada situación y trabajar en el regreso de las familias a sus hogares”.

El secretario de la de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, informó que “este domingo tuvimos ocho rutas cortadas; la situación va mejorando y actualmente son siete, ya que se levantó el corte de la ruta 33 tras el descenso de las aguas”.

Luego, puntualizó que en función del reporte de las 6.30, las vías que permanecen interrumpidas son:

* Ruta 8, a la altura de Venado Tuerto en el Parque Industrial, y el cruce de las rutas 8 y 14, por agua sobre la calzada.

* Ruta 9 Vieja, entre Armstrong y Carcarañá, con desvíos hacia la autopista Rosario-Córdoba.

* Ruta 11, con dos cortes: uno en el acceso a Pueblo Irigoyen (ruta 41 S) y otro entre Arocena y Barrancas.

* Ruta 14, a la altura de María Teresa, con tránsito asistido.

* Ruta 34, con dos interrupciones: entre San Genaro y Totoras, y entre Las Bandurrias y Centeno, ambos con desvíos hacia la autopista Rosario-Santa Fe.

* Ruta 15, hacia Cruz Alta desde la autopista Rosario-Córdoba.

* Ruta 92, entre Arteaga y Cruz Alta, con corte total.

“Es una situación dinámica que se modifica a medida que baja el agua. La Policía de Seguridad Vial irá restableciendo el tránsito en cada sector”, precisó Torres.

Prioridades

El director de Gestión de Riesgos, Carlos Dolce, señaló que “María Teresa recibió alrededor de 300 milímetros de lluvia y mantiene 21 personas evacuadas: 18 en el hospital y tres en el Centro de la Tercera Edad, atendidas por la Provincia y el gobierno local”.

También informó que “en La Chispa, en tanto, hay 25 evacuados en una escuela. Todas las familias están tranquilas porque reciben la asistencia necesaria. El agua va bajando y nuestros equipos recorren casa por casa”.

Dolce añadió que se realiza un seguimiento permanente en el área metropolitana de Rosario, "que también recibió abundante agua y genera preocupación en las autoridades locales”.

Respecto a las cuencas, Dolce informó que las de los arroyos Frías, Ludueña y Saladillo se mantienen estables o en descenso, mientras que el Carcarañá -el más afectado por los aportes desde Córdoba y el sur santafesino- tuvo un pico de ocho metros en la madrugada, pero continúa bajando.

Acciones en marcha

En Los Quirquinchos, Christophersen, La Chispa y, sobre todo, en María Teresa se desplegaron equipos de Protección Civil. En esta última localidad hubo evacuados y autoevacuados, por lo que se mantiene personal en territorio y se suspendieron las clases. La Provincia también reforzó la vigilancia en barrios sin suministro eléctrico.

Personal de la APSV coordina cortes y desvíos en accesos comprometidos, mientras que el Ministerio de Salud dispuso recursos para la atención en centros de evacuados.