En el marco de la pandemia muchos sectores laborales entraron en tiempos excepcionales por la situación sanitaria. El Transporte Público de Pasajeros (TUP), fue uno de ellos.

En ese sentido, allá por noviembre del año 2020, el Concejo Municipal declaró la emergencia del sistema de TUP por el plazo de 24 meses, dejando al Ejecutivo Municipal, facultado a adoptar las medidas extraordinarias y urgentes que resulten conducentes a superar la situación.

Falta muy poco para que expire dicha norma en noviembre próximo, y desde la comisión de servicios públicos del cuerpo deliberativo, la edila Silvana Teisa, pidió información al municipio sobre la situación actual del sistema de colectivos urbanos.

El pedido legislativo toma como base un reciente informe del Ente de la Movilidad que señaló que del sexto trimestre de emergencia (en mes julio), contaban con 634 unidades en servicio. En tanto un quinto informe (abril pasado) detalla 606 unidades funcionando, mientras que con el inicio de la emergencia se contaba con 460 unidades en servicio.

En dicho marco, la concejala peronista pidió al EMR los siguientes requerimientos: cantidad de unidades del TUP en funcionamiento, y de las que estén fuera de servicio: cantidad y motivo del mismo; cantidad de unidades que carecen de aire acondicionado y pisos bajos; nómina de las empresas aseguradoras y tipo de cobertura que tienen las unidades del transporte urbano.

Aclaró que "fundamentalmente se busca conocer qué medidas se están tomando, ante la inminente salida de la emergencia del sistema que se producirá el próximo mes de noviembre".

Como es sabido, la edil Teisa junto al Observatorio Social del Transporte (OST) vienen monitoreando al sistema del TUP y sendos informes han advertido que hay serias falencias, incluyendo unidades que no deberían estar en circulación, por no encontrarse contempladas dentro del pliego licitatorio. Son coches de piso alto y que no tienen las puertas de ascenso y descenso inclusivas.

"Es importante conocer en detalle la situación global del sistema para garantizar un servicio eficaz a la población”, apuntó la concejala Teisa.